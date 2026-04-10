Nu startar majblommeförsäljningen igen – blev rekord lokalt ifjol

De senaste åren har rekord på rekord slagits. Nu börjar hundratals barn i kommunen att sälja majblommor igen. – Snart kommer de gröna väskorna på stan igen, säger Charlotte A Lilliehorn, kassör för Majblommans lokalförening.

Årets majblomma går i rosa och ljusblå toner med en gul pistill. Den är designad av de 14-åriga klasskompisarna Saga Laventzakis och Leia Sandell. Blomman är döpt till "Gladare vardag".

Den 14 april, alltså nu på tisdag, börjar försäljningen igen här liksom i övriga landet. Majblommans betydelse har inte minskat, menar Charlotte A Lilliehorn, och Rädda Barnens senaste barnfattigdomsrapport visar att 12,9 procent lever i barnfattigdom i Sverige.

– Nu är det försäljningsstart och då kommer de gröna väskorna på stan igen. Barnen har sina digitala försäljningsställen också, så det blir både digital och fysisk försäljning, berättar Charlotte A Lilliehorn, som är kassör i den lokala föreningen.

Förr fanns två föreningar i kommunen, en i Vimmerby och en i Södra Vi. Numera har dessa båda gått samman.

– Nu är vi en och samma i hela kommunen och det gör att alla skolor är under samma tak.

"Barn hjälper barn"

Exakt hur många barn som kommer sälja årets majblomma går inte att säga, men det brukar röra sig om ett antal hundra.

– Det är barn från alla skolor som finns, så det blir ganska många.

Förra året såldes det för 355 000 kronor. Tio procent går till barnet, tio procent till skolan och 40 procent till den lokala majblommeföreningen. 40 procent tar också den nationella föreningen.

– De är verkligen duktiga på att sälja. De senaste åren har det blivit rekord varje år och vi får se hur det går i år.

Varför är det viktigt att köpa majblommor?

– Sloganen sedan 1907 är att barn hjälper barn. Vi kan sedan efter ansökningarna dela ut bidrag till barn som behöver det, så det är verkligen viktigt.

"Köp majblommor"

Med tanke på att barnfattigdomen ökat i Sverige är det minst lika viktigt som tidigare, menar Charlotte A Lilliehorn.

– Vi märker att det är många som behöver hjälp. Det är absolut tydligt att det är så. Så min uppmaning är att gör det – köp majblommor, säger hon.

Wernerssons Ost har tillverkat en ost där en del av pengarna går till Majblommeföreningen. En ost som Ica Kvantum kommer att ta in.