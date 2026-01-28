Nya majblomman designad av bästisar – så ser den ut

I dag, onsdag, har man presenterat hur årets Majblomma ser ut. För första gången i Majblommans historia står en designerduo bakom designen. Saga Laventzakis och Leia Sandell, båda 14 år, vill att blomman ska ge hopp och lyfta hur viktigt det är att alla barn får möjlighet till en aktiv och rolig fritid.

Majblomman berättar i ett pressmeddelande att Saga Laventzakis och Leia Sandell som bor i Järfälla, Stockholm, vann designtävlingen. Det är första gången i barnrättsorganisationens historia som en duo har skapat en majblomma.

Blomman, som är rosa och ljusblå, syftar till att ge hopp och är döpt till “Gladare vardag”.

– Vi tycker det är jätteviktigt att alla barn ska kunna göra något efter skolan, ha kul och röra på sig. Därför ville vi att blomman skulle kännas glad och hoppfull, säger Saga Laventzakis i pressmeddelandet.

Det var under ett kompishäng hemma hos Saga som de båda tjejerna började designa en majblomma.

– Sagas mamma berättade att man kunde vara med i en tävling. Vi tyckte det lät kul, så vi satte oss tillsammans och valde färger,säger Leia Sandell.

Insamlingsrekord

Förra året slog Majblomman historiskt insamlingsrekord med 103 miljoner kronor, och med årets blomma är förhoppningen att nå ännu fler barn i behov av stöd.

– Intresset för att sälja majblommor ökar konstant och det är fantastiskt kul, men helt nödvändigt. Barnfattigdomen i Sverige ökar och med det även barns behov. Fler familjer vänder sig till oss för allt mer basala saker: kläder för rätt säsong, ett par skor eller busskort,säger Åse Henell, generalsekreterare för Majblommans Riksförbund.

Försäljningen av årets majblomma startar den 14 april i samband med Majblommans traditionsenliga insamling, som inleds med att H.M. Drottningen köper den första majblomman.