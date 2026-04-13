BRANDMAN I SMÅLAND DÖD EFTER OLYCKA

Det uppges vara en brandman som dött i olyckan som inträffade i Växjö i kväll. Genrebild. Foto: Bildbyrån

En man i 30-årsåldern har avlidit sedan han fallit från hög höjd i Växjö. Enligt uppgifter till Aftonbladet rör det sig om en brandman som förolyckats i samband med övning.

Polisen gick på söndagskvällen ut med uppgifter om en olycka, som kommer utredas som en arbetsplatsolycka.

”Polis är på plats i samband med att en person fallit från till marken från hög höjd. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus där han senare avled”, skriver Patric Fors, presstalesperson, på polisens hemsida.

Föll över tre meter

Polisen uppger att det är oklart vad som inträffat i nuläget. Aftonbladet går dock ut med att det är en brandman som dött.

Enligt tidningen ska mannen ha fallit över tre meter från en stegbil, i samband med att räddningstjänsten i Växjö övade på söndagskvällen.

Hur vill du kommentera tidningens uppgift om att det rör sig om en brandman?

– Det enda jag vet är att det inträffat vid räddningstjänstens lokaler och att flera av mannens kollegor varit på plats, men huruvida det rör sig om en brandman eller inte får du ta med räddningstjänsten, säger Patric Fors.

Olyckan hände runt 17.30-tiden. Anhöriga är underrättade.

Räddningstjänsten i Vimmerby skrev sent på söndagen att blåljusfamiljen bär på sorg. "En brandman i Växjö har tragiskt omkommit under en övning. Våra tankar går främst till familj, vänner och kollegor i denna svåra stund", skriver man.