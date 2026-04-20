Länsinvånarna långt ned på listan över generositet

Kalmar län hamnar långt ned när invånarnas generositet till välgörenhet listas.

Fyra procent av invånarna i länet har ett kontinuerligt stöd till välgörande ändåmål, enligt ett index som organisationen Samfora tagit fram. Det ger en 16:e plats vland landets län.

– Generositetsindex visar att vi behöver bli fler som ger regelbundet och strukturerat. Utmaningarna i samhället växer och civilsamhället behöver pålitliga stöd för att kunna täppa luckorna där staten i dagsläget inte räcker till, säger Philip Börjesson, grundare av donationsplattformen Samfora.

Etta på listan är Stockholm med sex procent. Skillnaderna är alltså små mellan länen.



–Vi ser att svenskarna kliver fram när katastrofer slår till, vi har till exempel sett ett stort givande till Ukraina, Gaza och Sudan senaste året. Men civilsamhället behöver pålitliga, regelbundna bidrag som går att planera för, säger Philip Börjesson.

Siffrorna bygger på vilka som får skatteavdrag för gåvor till välgörenhet.