DM i sprintorientering tillbaka i Vimmerby: "Klurigare bana"

DM i sprintorientering och sprintstafett arrangeras i centrala Vimmerby på söndag. Västerviks OK, med Eef van Dongen i spetsen, kommer med ett mycket starkt lag på damsidan. Bilden är ett montage. Foto: Mattias Berggren och Bildbyrån

På söndag lär du få syn på många orienterare i centrala Vimmerby. Då är det dags för DM i sprintorientering och sprintstafett med över 400 deltagare individuellt och drygt 130 lag. – Bli inte förvånade om det kommer massa folk springande på torget, säger tävlingsledaren Per Erlandsson.

Det är Vimmerby OK som arrangerar DM i sprintorientering och sprintstafett för första gången sedan 2014. Till skillnad från för tolv år sedan kommer det nu bli mer löpning i de centrala delarna av Vimmerby.

– Vi har förändrat bansträckningen en del sedan sist och kommer vara mer i innerstan den här gången. Vi tror att det kommer bli både roligare och klurigare, säger Per Erlandsson.

Topplag från Västerviks OK

Tävlingsområdet är vid Blåsekulleparken nedanför vattentornet, närmare bestämt mellan Domaregatan, Vattentornsgatan och Bryggaregatan. Tävlingarna sker i alla åldersklasser från tio år och upp till 95 år och en del av gatorna runt start- och målområdet kommer vara avstängda för trafik.

– Det är en intensiv vecka nu för att få ihop det sista, men vi känner oss ganska redo. Det ser ut att bli helt okej väder också.

Arrangörsföreningen Vimmerby OK har med ett par ungdomslag och på damsidan deltar flera löpare ur Sverige-eliten. Västerviks OK kommer med ett lag i toppklass med den nederländska landslagsstjärnan Eef van Dongen, rankad 19:e i världen.

– De kom tvåa på tiomila i helgen så ja, det är världseliten kan man säga.

Över 600 deltagare

Totalt är 420 deltagare anmälda individuellt och 136 lag i stafetten (tvåmanna-lag).Per Erlandsson skickar också med en uppmaning till Vimmerbyborna inför söndagens tävlingar.

– Bli inte förvånade om det kommer massa folk springande på torget. Man kan gärna vara lite uppmärksam i trafiken och behöver inte åka bil i stan om man inte måste.