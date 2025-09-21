Fick vänta ett halvt dygn på igångsättning: ”Tycker synd om personalen”

Erika Johansson från Blankaholm berättar om sin upplevelse på förlossningen på Västerviks sjukhus när hon skulle bli igångsatt. Foto: Privat/Arkivbild

Erika Johansson från Blankaholm skulle sättas i gång på förlossningen i Västervik, och fick vänta tolv timmar innan hon fick första tabletten. Nu berättar hon om sin upplevelse. – Det var fruktansvärt att se personalen slita så ont av underbemanningen, de ska verkligen ha en eloge för sitt arbete, säger hon.

I slutet av juli hade Erika Johanssons graviditet gått två veckor över tiden. När hon och hennes sambo kom till sjukhuset för att hon skulle bli igångsatt blev väntan lång.

– Vi hade en tid vid halv 9 på morgonen. Första kontrollen gick ganska snabbt, och man kom fram till att jag skulle ta tabletter för igångsättningen. Vi hade sagt att vi ville vara med i studien ”Option”. Då skulle läkaren gå i väg för att hämta papper, och det var då som tiden rann i väg.

Västerviks sjukhus ingår i studien "Option", där den som behöver få sin förlossning igångsatt har möjlighet att genomgå latensfasen hemma. Av de som väljer att delta lottas det fram vilka som får gå hem och vilka som ska stanna kvar på sjukhuset under igångsättningen.

– Jag blev glad över att få bli en av de som kunde få åka hem och ta tabletterna hemma.

"Svetten bara droppade"

Vid lunchtid fick hon papperna som skulle skrivas på för att delta i studien. Men sedan fortsatte den ovissa väntetiden.

– Det kom ju personal som gick förbi oss som bad om ursäkt för att det tog tid, men innan jag fick någon person till mig på riktigt så var klockan runt 17. Då hade personalen strul med datorerna, de berättade för mig att det var något fel i systemet.

Erika Johansson upplevde att många i personalen var väldigt stressade.

– Jag såg på läkaren hur svetten bara droppade från henne. Hon var i något upplösningstillstånd. Hon slet verkligen.

När hon väl fick tabletterna för igångsättning var klockan halv nio på kvällen. Då hade hon varit på plats på sjukhuset i ett halvt dygn.

­– Den andra läkaren som jag fick sa att det inte var okej det jag hade varit med om. De som jobbade efteråt sen när jag fött barn bad också om ursäkt, de hade hört om att jag suttit så länge. ”Vi trodde inte att det var sant” var det en av tjejerna som sa när hon presenterade sig när de hade rond.

Hur mådde du under tiden du väntade?

– Det gick ju bra, men det fanns en oro i och med att man vet att det kan hända väldigt tragiska saker när man går över tiden. Nu satt ju jag på rätt plats, men, man vet ju att det kan gå fort också ifall det vill sig riktigt illa. Jag försökte bara tänka att ”de kommer snart”. Jag tyckte mest synd om dem. Ingen var på något sätt otrevlig, de som gick förbi bad om ursäkt och verkade ha dåligt samvete när de behövde stressa förbi oss som satt och väntade.

Underbemanning

Erikas berättelse kommer samtidigt som Västerviks sjukhus drabbats hårt av personalbrist. I dagsläget är 10 av 24 barnmorsketjänster vakanta, och förra veckan tvingades sjukhuset stänga två av fem vårdplatser på förlossningen. Enligt chefen Michael Algovik är situationen allvarlig.

– Att 10 av 24 tjänster är vakanta är en betydande förlust, har han tidigare sagt till vår tidning.

Erika Johansson tyckte sig känna av underbemanningen på förlossningen.

– Vi vet ju att de prioriterar sånt som är mycket viktigare, som operationer, vilket är jättebra. Men att sitta i ett halv dygn bara för att bli igångsatt… det tar ju egentligen inte lång tid att få tabletter, men ändå tog det 12 timmar.

Snabb förlossning – men fullt överallt

Tabletterna som man ska ta för igångsättning ska man ta varannan timme. När Erika väl fick åka hem och ta sina tabletter tog det inte lång tid innan det satte igång på allvar.

– Vi hann ta fyra tabletter hemma innan vi åkte in igen vid fyra på morgonen. Då gick det jättefort och förlossningen gick väldigt bra. Vår dotter var ute vid kvart i sex. Men det var väldigt högt tryck, alla platser användes, det var fullt.

– Dagen efter när jag skulle på efterkontroll var det också knökfullt. Jag frågade en i personalen: ”Har det inte lugnat sig?” och hon svarade: ”Nej, folk ligger i korridorerna, vi får ha patienter kvar på förlossningen tills det blir ledigt.” När jag frågade vad som händer ifall någon av dem behöver föda svarade hon "då får vi flytta dem till korridoren så länge.”

Hoppas på bättre förutsättningar

Trots den långa väntan till igångsättning är Erika nöjd med vården, och uttrycker stor respekt för de som arbetar på förlossningen i Västervik.

– Jag tycker att vi har jättebra vård här i Västervik, särskilt med tanke på att vi är en så liten stad. Det har inte spelat någon roll om vi har mött en undersköterska, barnmorska eller läkare – alla har varit hur bra som helst och verkligen gjort allt de kan. Det är inte deras fel att situationen ser ut som den gör. Jag hoppas verkligen att det löser sig för dem snart med bemanningen, det är fruktansvärt att de ska behöva ha det så här.