Länets vassaste eftersöksekipage utsågs vid tävling i Tunaskogarna

Länsmästare blev Mattias Robertsson, Jägareförbundet Oskarshamn, med labradoren Lyxa (ekipaget till höger). Tvåa blev Jörgen Svensson, Jägareförbundet Vimmerby, med blandrashunden Bessy. Foto: Bill Nelson

Förra helgen avgjordes länsmästerskapet i eftersök på Tuna Gårds marker. Ett tiotal ekipage hade kvalat sig vidare från uttagningstävlingar i länets kretsar, och nu står det klart vilka två ekipage som får representera länet i nästa steg mot riksfinalen.

– Tävlingsmomentet var spårprov på blodspår som var över 20 timmar gamla. Hundens skottfasthet, lydnad samt prov i sökruta genom att leta upp två små skinnbitar, stod också på schemat. Dessutom genomfördes skjutprov mot tre olika mål på tid samt slutligen ett teoriprov med tolv jaktrelaterade frågor, berättar Bill Nelson, Jägareförbundets ordförande i Vimmerby Jaktvårdskrets.

Efter dagen gav deltagarna arrangörerna mycket beröm för en bra tävling och ett trevligt arrangemang, vilket kryddades med jägarlunch (pyttipanna och ägg) samt fika.

– Det går inte nog att betona vikten av utbildade och vältränade eftersöksekipage vid viltolyckor med fordon och även när det händer att viltet går undan efter skott i jakt, så det har var en viktig dag och glädjande att det blev så bra, säger Bill Nelson.

De går vidare till regionfinalen

Länsmästare blev Mattias Robertsson med labradoren Lyxa. Mattias representerade Jägareförbundet Oskarshamn. Tvåa blev Jörgen Svensson, Jägareförbundet Vimmerby, med blandrashunden Bessy (gråhund/laika). Trea blev Daniel Johansson, Jägareförbundet Oskarshamn, med Ferry som är av rasen bayare.

I övrigt var det ytterligare sex ekipage som deltog efter uttagning i respektive jaktvårdskrets.

Mattias och Jörgen kommer nu att representera länet i en regionuttagning för de sydligaste länen. Därifrån kan man gå vidare till riksfinalen i Skåne senare i år.