Banrekord direkt – Hesselgård hyllar campingens satsning: "Superlyft"

Joakim Hesselgård har testat Hultsfred Strandcampings nya äventyrsgolf – och slog banrekord direkt. Guldkringlans vd behövde bara 18 slag på de nio hålen och hyllar initiativet. – En jättefin bana och ett superlyft för campingen. Det blir en ny dimension, säger han.

I slutet av förra veckan invigde Hultsfred Strandcamping sin nya äventyrsgolfbana. De nio hålen har olika typer av hinder och två spelvägar, en lättare och en svårare, för att kunna passa både barn och vuxna. Joakim Hesselgård testade banan under premiärhelgen och levererade direkt. 18 slag på nio hål löd det nya banrekordet.

– Det var första varvet jag gick och ändå en relativt svår bana. Jag spelade först med sambon, sen kom jag tillbaka dagen efter med barnen och gick en runda till. En jättefin bana och ett superlyft för campingen. Det är så roligt när folk vågar satsa, säger han.

"Fått otroligt fin respons"

Själv har Joakim och Guldkringlan nyligen gjort en egen satsning och tagit över restaurangen på Tobo golfklubb. Efter en ordentlig renovering och upprustning var det invigning i början av april och en dryg månad senare är tongångarna positiva.

– Vi har fått en riktigt, riktigt bra start. Väldigt fin respons från gästerna och mycket beröm över miljön. Vi har haft gott om besökare trots att golfsäsongen inte riktigt dragit i gång på allvar än och det är superkul. Banan på Tobo är otroligt fin och det påverkar. Klubben mår bättre och bättre och det är verkligen positiva vindar som blåser. Det finns dessutom otroliga ideella krafter på Tobo, jag har själv aldrig varit med om något liknande.

Samtidigt är det fullt upp på bageriets övriga verksamheter med en stundande säsongspremiär för Astrid Lindgrens Värld.

– Nu går det på högvarv och det finns helt klart saker att göra. Det är jättekul, säger Joakim Hesselgård.