Inflationen sjönk kraftigt i april – lägre matpriser påverkade

Inflationen enligt måttet KPIF sjunker från 1,6 till 0,8 procent i april, enligt SCB. Enligt Bloomberg var det betydligt mer än vad analytiker i genomsnitt hade räknat med, där inflationen spåddes att sjunka till 1,2 procent i april.
Även måttet KPI, där effekten av ändrade räntesatser för hushållens bolån fångas upp, sjunker från 0,5 procent till -0,1 procent.
– I de preliminära beräkningarna kan vi se att livsmedelspriserna sjönk med 5,5 procent från mars till april, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.
Analytiker menar att den sänkta matmomsen har utvecklats som förväntat och fått stort genomslag på priserna i april.
Månadsförändringen för KPI från mars till april var -0,6 procent.
Riksbankens inflationsmål ligger på en KPIF-inflation – där effekterna av boräntor rensats bort – på 2,0 procent.
Den ordinarie publiceringen för april kommer den 13 maj.