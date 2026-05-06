Inflationen sjönk kraftigt i april – lägre matpriser påverkade

Inflationen sjönk till 0,8 procent enligt måttet KPIF. Det visari preliminära siffror från SCB, som publicerades i morse.

Inflationen enligt måttet KPIF sjunker från 1,6 till 0,8 procent i april, enligt SCB. Enligt Bloomberg var det betydligt mer än vad analytiker i genomsnitt hade räknat med, där inflationen spåddes att sjunka till 1,2 procent i april.

Även måttet KPI, där effekten av ändrade räntesatser för hushållens bolån fångas upp, sjunker från 0,5 procent till -0,1 procent.

– I de preliminära beräkningarna kan vi se att livsmedelspriserna sjönk med 5,5 procent från mars till april, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Analytiker menar att den sänkta matmomsen har utvecklats som förväntat och fått stort genomslag på priserna i april.

Månadsförändringen för KPI från mars till april var -0,6 procent.

Riksbankens inflationsmål ligger på en KPIF-inflation – där effekterna av boräntor rensats bort – på 2,0 procent.

Den ordinarie publiceringen för april kommer den 13 maj.