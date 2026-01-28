Jakobssons framgång ska underlätta: "Vet hur Posten kan vara"

Anneli Jakobsson kunde inte få upp den bifogade filen. Efter att ha försökt i två dagar kom hon på att man skulle kunna göra det här digitalt. Nu blir det också verklighet i Vimmerby kommun.

Den tidigare fullmäktigeledamoten Anneli Jakobssons medborgarförslag om att göra just medborgarförslag har fått grönt ljus av kommunstyrelsen. I måndags var det också uppe i kommunfullmäktige.

– Förslaget kom när jag satt hemma och skulle lämna in ett förslag. Jag har både skrivare och skanner, men jag fick inte upp den bifogade filen. Jag försökte i två dagar, men det fungerade inte. Det fanns ett alternativ att skicka det med Posten, men man vet hur Posten kan vara. Nu fick jag åka in och lämna det, säger Anneli Jakobsson från talarstolen.

Hon sa att politikerna som sitter i fullmäktige bara kan legitimera sig med bank-id och lämna in sina förslag eller motioner.

– Varför ska det vara så här krångligt, tänkte jag.

Nu blir det verklighet

Hennes förslag om att göra medborgarförslagen digitala blir nu verklighet. Kommunens målsättning är att under 2026 införa en digital e-tjänst på hemsidan.

– Förhoppningen från de flesta av oss är att vi ska få in fler förslag på det här sättet. Jag vill också säga att vi kommer ha det gamla sättet kvar för att säkra upp ännu mer. Nu hoppas vi på massor bra medborgarförslag som rullar in, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Fullmäktige röstade sedan igenom att möjligheten ska finnas att lämna in medborgarförslag digitalt framöver.