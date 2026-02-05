Han vill att invånare som lägger förslag ska bli mer involverade

Drygt sju procent av medborgarförslagen i kommunen har vunnit bifall. Det är långt under snittsiffran i kommunsverige. Nu vill vänsterpartisten Jens af Ekenstam Stenman se en rad förändringar vad gäller medborgarförslagen.

Ett medborgarförslag kan lämnas av samtliga invånare i en kommun. Syftet är att öka medborgarnas politiska deltagande mellan val och låta invånare utan rösträtt i dessa val vara med och påverka. Såväl bar som unga och utländska medborgare kan lämna in ett medborgarförslag.

Vänsterpartisten Jens af Ekenstam Stenman vill att fler invånare ska göra just det.

”Vi behöver alla bra förslag vi kan få till oss. Sedan är det så att vi inte vill, kan eller ens får genomföra alla, det finns ofta fullt rimliga skäl till ett avslag”, skriver han i en ny motion som han lämnat in.

Syftet med hans motion är att öka förståelsen för varför ett förslag vinner bifall eller får avslag.

”Och hur kommunen tänker och fungerar bland medborgarna, men också till en tätare dialog och ökad förståelse från kommunens sida i och om varje enskilt förslag. På så vis skulle demokratin själv stärkas”, skriver han.

Så vill han förändra

I kommunen har fem av 69 medborgarförslag gått igenom, vilket är drygt sju procent, och kan jämföras med kommunsverige där siffran ligger på cirka 30 procent för bifall.

”Risken är stor att tilltron till hur meningsfullt det är att lämna in ett förslag skadas och att viljan att göra det minskar, vilket i sig motverkar själva syftet med medborgarförslag”, skriver Jens af Ekenstam Stenman.

Hans förslag nu är att förslagsställaren ska bli mer involverad i processen och detta genom att få tala med utredaren av ärendet och förklara hur man har tänkt. Han anser också att förslagsställaren ska få vara med vid sammanträdet där beslutet om rekommendationen till fullmäktige fattas. Han tycker också att förslagsställaren ska bjudas in till fullmäktige om och när beslut fattats och där ges tillfälle att om så önskas berätta om sitt förslag med egna ord.