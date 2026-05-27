Brandmannen från Kalmar är Lyssnarnas Sommarvärd 2026

Flera hade chansen. Nu står det klart att det blir Robin Larmérus från Kalmar. Han har röstats fram till Lyssnarnas Sommarvärd 2026.

I sitt sommarprogram kommer han berätta om larmutryckningar som brandman, uppdrag i krigets Ukraina och den tuffa vägen genom fallskärmsjägaruttagningen.

– Jag vill berätta om erfarenheter och upplevelser som format mig på djupet. Ta med lyssnarna till platser de flesta aldrig varit på – från rampen på ett Herculesplan och larm som brandman till arbetet med att stötta ukrainsk räddningstjänst, säger Robin Larmérus i ett pressmeddelande från Sveriges Radio.

I programmet vill Robin Larmérus från Kalmar ta med lyssnarna mellan svensk räddningstjänst, volontäruppdrag i Ukraina och vardagen som trebarnspappa. Det blir en personlig berättelse om rädsla, ansvar och om att möta både krigets brutalitet och sina egna gränser.

– Att bli vald till Lyssnarnas Sommarvärd känns spännande och hedrande, men det är också lite läskigt att prata om sig själv. Jag är inte van vid det, men när man gör det för något som är större än man själv känns det viktigt, säger Robin Larmérus.

Lyssnarnas Sommar sänds den 22 juli.

– Få kan berätta om hur det är att leva med ett kall som kan vara farligt och som räddar liv. Vi får följa Robin Larmérus till platser de flesta av oss bara ser på nyheterna. Vi är så tacksamma att han vill dela sin berättelse med oss i Sommar, säger Bibi Rödöö, programchef för Sommar i P1.