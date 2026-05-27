Artisten inleder sin turné på comebackande öltältet: "Underbart"

Simon Superti intar scenen i Källängsparken i Vimmerby på lördag kväll när Vimmerby Stadshotell ser till att öltältet gör comeback. Bilden är ett montage. Foto: Stefan Härnström/Markus Amnegård

Vimmerby Stadshotell väcker liv i den traditionella tvådagarsfesten med öltält i Källängsparken i Vimmerby. Simon Superti intar scenen och gör första stoppet på sin hittills största turné i Vimmerby på lördag kväll. – Underbart med turnépremiär i Vimmerby, säger Simon Superti.

Det populära öltältet i Källängsparken i Vimmerby gör comeback i form av en stor sommarfest. Nu på fredag och lördag bjuder nya arrangören Vimmerby Stadshotell in till en tvådagarsfest med mat, dryck och livemusik från nationella artister, lokala förmågor och DJ:s.

På lördag kväll intar de goda vännerna och öltältets dragplåster Simon Superti och Peg Parnevik scenen i Källängsparken för att ge besökarna en härlig start på sommaren.

– Jag tänker att det kommer bli superroligt. Jag har aldrig spelat i Vimmerby och jag tror inte att jag har varit i Vimmerby tidigare, kanske när jag var liten då men jag har inte varit så mycket i Småland överhuvudtaget. Det ska bli väldigt kul att komma till Vimmerby och extra kul att komma dit tillsammans med min vän Peg (Parnevik). Det kan inte bli annat än roligt. Jag hoppas på bra väder och att alla besökare är taggade och glada, säger Simon Superti.

Kommer du och Peg Parnevik uppträda tillsammans i Vimmerby?

– Om Vimmerby vill ha oss tillsammans så kanske, det visar sig, säger Simon Superti.

Turnépremiär i Vimmerby

Simon Superti är aktuell med ny musik från det kommande albumet ”Hemlisar III” och debuterade dessutom som skådespelare i den omtalade SVT-serien ”Hundarna” tidigare i år. Nu i sommar beger han sig ut på sin hittills största turné och turnépremiären äger rum i Vimmerby på lördag.

– Jag är så taggad och hoppas på att det blir både en bra turnésommar och en bra VM-sommar. Eftersom jag spelar så mycket i sommar kommer det vara svårt för mig att vara uppe mitt i natten och följa VM-matcherna, men jag får se hur det har gått när jag vaknar på morgonen, säger Simon Superti.

Sommarturnén består i dagsläget av 21 stopp och det lär bli några till.

– Vi har ungefär 14 stopp i juli så det kommer bli mycket tuta och köra.

"Lite av det jag hoppades på har hänt"

Artistens överlägset mest kända låt ”Bullerbyn är död”, en låt om klassklyftor, utanförskap och våldet i dagens Sverige, släpptes i början av 2025 och har över 13,6 miljoner spelningar på Spotify i dag. Låten släpptes några dagar före skjutningen i Örebro och fick stort utrymme på sociala medier då den speglade sorgen efter vansinnesdådet. Människor som Astrid Lindgren, Olof Palme och Anna Lindh nämns i låten och Simon Superti berättar att låten är en påminnelse om hur Sverige har blivit och att alla har ansvaret att göra något tillsammans för alla.

– Låten betyder mycket för mig och jag har förstått att Bullerbyn ligger utanför Vimmerby. Bullerbyn i det här fallet är en metafor med den gamla idyllen vi har eller hade, det beror på hur man ser det. Jag älskar låten och den blev någon form av symbol för något tragiskt även om jag tycker att låten har en positiv underton och melodi. Man tar hoppet med sig om att vi kanske kan hitta tillbaka till den tiden som jag sjunger om, till Bullerbyn. En hel del har hänt sedan låten släpptes, säger Simon Superti.

Vad har hänt efter att låten släpptes?

– Det känns som att människan har vaknat till för problemen i Sverige. Lite av det jag hoppades på har hänt, att människor har börjat inse problemen och vill göra något åt dem på olika sätt.

Vad är det för problem?

– Det finns väl mycket i Sverige som har krockat. Det har inte blivit bättre i Sverige sedan jag släppte den, men det har i alla fall väckt människor med hjärtat. Låten har absolut gjort sitt, men det är inte bara jag som reagerar utan det gör andra medborgare också. När man ser att andra människor också reagerar är det klart att det ger hopp.

Simon Superti kommer uppträda med ”Bullerbyn är död” och flera av de nya låtarna från det kommande albumet ”Hemlisar III” på öltältet.

– Det ska bli superkul att komma till Vimmerby och jag hoppas att vi ses där.