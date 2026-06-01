Júlía och systerdottern tog bild med Kristersson: "Var inte förväntat"

Júlía Tómasdóttir tillsammans med systerdottern, som var mer blyg inför vår fotograf än inför statsministern.

Statsminister Ulf Kristersson och övriga statsråd väckte förstås uppmärksamhet i parken. Júlía Tómasdóttir från Lund passade på att ta en bild med sig själv, statsministern och systerdottern.

Först frågade hon om hon fick ta en bild med statsministern vid Villa Villekulla. MUF-ordföranden Douglas Thor var dock snabb att erbjuda sig som fotograf och fotograferade Kristersson tillsammans med Júlía Tómasdóttir och hennes systerdotter.

– Det var inte förväntat, skrattar hon efteråt.

– Jag såg honom (Ulf Kristersson, reds.anm) för två, tre veckor sedan på tåget och blev så här "wow". Det är bara jättekul och jag vet inte varför jag tycker det. Men det är Sveriges statsminister liksom.

Vad ska du göra med bilden?

– Visa hennes man, han kommer bli chockad, skrattar Júlía och pekar på sin syster.

Tillsammans med familjen är de på besök på ALV från Helsingborg och Lund.

– Vi bor här och ska hit i morgon också. Det är jättekul. Vi har varit och sett Ronja och jag har inte varit här sedan jag var pytteliten. De sjunger så bra och det är jätteroligt.