Till skillnad från tidigare statsministern: "Lägger mig inte i akademiens val"

Inför valet 2018 var dåvarande statsministern Stefan Löfven också på just Astrid Lindgrens Värld. Då gjorde han ett utspel om att Astrid Lindgren borde fått nobelpriset. Vad tycker den nuvarande statsministern? – Jag håller mig till den tråkiga slutsatsen att jag inte lägger mig i akademiens val av nobelpristagare, säger Ulf Kristersson (M) till vår tidning.

Totalt 16 orter ska avverkas på endast tre dagar. Det blev därför ingen längre rundvandring för statsminister Ulf Kristersson och flera andra statsråd på Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

Efter att tidigare under dagen ha hunnit vara i både Norrköping och Västervik blev det ett cirka 45 minuter långt besök i sagoparken i Vimmerby.

Med sig på turnén har Kristersson, utöver sitt press- och säkerhetsfolk, även finansminister Elisabeth Svantesson, försvarsminister Pål Jonsson och MUF-ordförande Douglas Thor.

Folk stannade förstås upp, överraskade över att se statsministern just i parken samma dag som de var där och en del tyska besökare förstod inte vad det var som försiggick när flera finklädda människor och journalister och fotografer tittade några minuter på Ronja Rövardotter i sommarvärmen.

– Jag är här för jobb och för att träffa hårt arbetande unga människor i en verksamhet som växer snabbt över sommaren och som har enorma behov då. Det fylls av unga människor med ambitioner. De allra flesta jobbar inte här hela livet, men de kommer alltid minnas vad de lärt sig när de jobbat här och den sortens första jobbet-erfarenheter, att anstränga sig och ta ett jobb fast det bara gäller några månader är jätteviktigt, säger Ulf Kristersson till vår tidning i slutet av sitt besök.

Varit här med sina barn

Under rundvandringen fick han möjlighet att se en park som utvecklats mycket sedan han var här senaste gången.

– Jag har varit här förut med mina barn när de var små, men sedan dess har de inte krävt att vi ska åka hit. Det är kul att komma tillbaka även utan barn och min relation är nog ännu starkare än deras. Det finns så många olika alternativ för barn och unga nuförtiden, och det är kul att det funkar fortsatt. Vi gör en kulturarvsinsats när vi föräldrar tar med oss barnen hit och traderar det i nästa generation. Det är jätteviktigt.

Vad tycker du om parken nu?

– Den är ännu finare och större, det är fler aktiviteter, fler föreställningar, fler människor. 650 personer här under säsong, när det är 60-70 på helår, och sedan tiodubbla det under kort tid med allt vad det innebär i att utbilda och träna. Det är många unga människor här från en massa ställen. Jag träffade en som sa att hon jobbar här på sommaren och så Sälen på vintern. Det är en perfekt kombination och jag gillar verkligen det. Det där kommer ge intryck på framtida arbetsgivare. Att kunna säga "jag jobbade där och där" är ett tecken på att man är beredd att anstränga sig.

"Tog han faktiskt inte upp"

Många ord byttes förstås med Astrid Lindgrens Världs vd Joacim Johansson. Ulf Kristersson fick flera inspel att ta med sig.

– Arbetsgivaravgifter är viktiga och kanske den enskilt viktigaste. Vi har sänkt dem, men inte lovat att ha dem permanent sänkta. Vi gör det som en konjunkturinsats, men förstod att det är otroligt viktigt för dem och att det är den enskilt viktigaste saken. Sedan matförsäljningen här, med nedsatt moms, kan också funka bra.

När Joacim Johansson besökte fullmäktige i maj uttryckte han oro inför en del politiska förslag. Bland annat tog han upp de nya reglerna för arbetskraftsinvandring. Lönekravet för arbetstillstånd höjs från 80 till 90 procent av medianlönen i Sverige och landar på 33 390 kronor i månaden.

– Rekrytering av kockar och kökspersonal är vår största utmaning. Då blir jag inte glad över det här förslaget. Det bör regleras av parterna på arbetsmarknaden med kollektivavtal och det är mycket förvånande att man ska ha en ingångslön på över 33 000 kronor om man inte är EU-medbogare. Det kan stöka till det och känns verkligen oroande, sa ALV-vd:n då.

Men detta var inget Joacim Johansson lyfte med statsministern.

– Det tog han faktiskt inte upp nu. Jag har svårt att tänka mig att just utomeuropeisk arbetskraftsinvandring skulle vara en stor sak här. Det har jag svårt att tänka mig.

Han nämnde kockar och restaurangpersonal?

– Det kan finnas enstaka, men att man ska behöva ta dem utanför Europa har jag svårt att tro. Med tanke på hur många människor som skulle behöva jobba i Sverige har jag svårt att tänka mig det.

Det är hans Astrid Lindgren-favorit

Under besöket på ALV blev det några minuter på en pågående föreställning av Ronja Rövardotter och ett besök i Villa Villekula. Där var det ingen pågående föreställning, men statsministern fick hälsa på såväl Pippi Långstrump som Tommy och Annika.

Ingen av dessa är dock hans favorit.

– Måste jag välja väljer jag Emil. Det handlar om min morfars egen uppväxt i mörkaste, djupaste Småland. När blev lite äldre, och man började förstå skillnaden mellan rätt och fel, blev det Bröderna Lejonhjärta, säger Ulf Kristersson.

När den dåvarande statsministern Stefan Löfven (S) besökte ALV i valrörelsen 2018 var han väldigt tydlig med sin åsikt gällande Astrid Lindgren och nobelpriset.

– Jag länge sagt att hon borde få nobelpriset. Jag har läst Astrid Lindgren, mina barn har läst det och som hon har betytt för generationer. Om det är någon som ska ha nobelpriset är det hon, sa Löfven, som senare även uttryckt att han tycker att Lindgren kan få priset postumt.

Kristersson ville inte göra något liknande utspel.

– Jag håller mig till den tråkiga slutsatsen att jag inte lägger mig i akademiens val av nobelpristagare.

Fler frågor fick vi inte ställa. Nu skulle Kristersson och övriga in i bussen igen. Kalmar är nästa anhalt på "Sydostturnén".