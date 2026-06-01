Vd:ns ord om mötet och dialogen med statsministern: "Värdefullt att de vill se hur vi har det"

"Vi är den fjärde största parken i Sverige och vi finns i en så liten stad. Det snappade Ulf upp direkt när jag sa att det är cirka 10 000 gäster i parken en bra julidag, vilket gör att vi dubblar invånarantalet i stan", säger Ulf Kristersson. Foto: Ossian Mathiasson

Statsministern, finansministern och försvarsministern besökte Astrid Lindgrens Värld i en knapp timme på måndagen. – Mycket trevligt att de vill komma och hälsa på oss i parken, säger Joacim Johansson, vd på Astrid Lindgrens Värld.

Moderaternas partiledare och Sveriges statsminister Ulf Kristersson fanns på besök på Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby på måndagseftermiddagen. Jämfört med besöket på Frödinge Mejeri förra året hade statsministern med sig finansministern Elisabeth Svantesson, försvarsministern Pål Jonsson och MUF-ordföranden Douglas Thor. Gänget befinner sig just nu på en tre dagar lång bussturné i sydöstra Sverige med verksamhetsbesök, dörrknackningar och skolbesök på 16 orter.

Astrid Lindgrens Världs vd Joacim Johansson ledde den snabba och intensiva rundvandringen på Astrid Lindgrens Värld som pågick i ungefär 45 minuter. Han var i dialog med toppolitikerna från början till slut och fick chansen att framföra sina tankar och åsikter.

– För mig var det viktigt att lyfta besöksnäringsbranschens frågor som vi har talat om inom vår branschorganisation Visita, framför allt sänkt arbetsgivaravgift för unga. Det är tillfälligt sänkt nu och ska gälla i ett år om jag är rätt uppdaterad. Vi hoppas såklart att det förlängs. Många ekonomer säger att det inte har en påverkan på arbetstillfällen. Det vill de hävda, men jag vill hävda motsatsen. Om inte annat skapar det möjlighet till att kanske anställa en till istället för att ligga så prick på gränsen med vad vi behöver, säger Joacim Johansson.

"Riktigt stor i förhållande till vår omsättning"

Det fanns andra frågor som Joacim Johansson valde bort att ställa till toppolitikerna.

– Jag hann aldrig nämna bitarna med medianlönsdiskussionerna som redan är beslutade, att icke-EU-medborgare ska ha en helt annan ingångslön än vad som faktiskt är framförhandlat fackligt. Min uppfattning är också att man inte behöver nämna något om tankarna kring karensdagen. De är inte för att ta bort karensdagen. Det är snarare den andra sidan av blocket som är för det, säger Joacim Johansson.

Joacim Johansson finns chansen att berätta om hur stor och viktig arbetsgivare Astrid Lindgrens Värld är lokalt och hur man jobbar vidare på att bli en året runt-anläggning.

– De ville också fråga en massa saker. Jag berättade om verksamheten, hur många teatrar vi spelar och hur många scener vi har. Den investeringen vi gör nu på 50 miljoner är riktigt stor i förhållande till vår omsättning.

Finns det något speciellt du tar med dig från dagens besök?

– Arbetsgivaravgiftsfrågan. Det är av min uppfattning att det är det parti som är för att möjliggöra mer företagande. För oss är ungdomarna en viktig del – och så fort vi gör ett bra resultat så återinvesterar vi det i verksamheten. Tjänar vi lite bättre kan vi satsa mer på upplevelsen, vilket i sin tur leder till fler medarbetare. Det skulle förbättra gästupplevelsen.

"Såklart väldigt värdefullt"

Astrid Lindgrens Värld gästades av Sveriges dåvarande statsminister Stefan Löfven (S) inför valet 2018, Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar hösten 2023 och nu flera av Sveriges ledande politiker.

– Det är såklart väldigt värdefullt att de väljer och vill se hur vi har det, hur vi bedriver vår verksamhet och hur det funkar. Av anledningar verkar det alltid ske lite mer intresse vart fjärde år av att vilja komma till oss. Sedan ska man inte förta att vi är den fjärde största parken i Sverige och att vi finns i en sådan liten stad. Det snappade Ulf upp direkt när jag sa att det är cirka 10 000 gäster i parken en bra julidag, vilket gör att vi dubblar invånarantalet i stan. Det är inte konstigt att vår verksamhet är betydelsefull för den övriga näringen.