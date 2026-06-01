Oppositionsrådet om tunga besöket: "Blir mer taggade att kämpa"

Statsministern, finansministern, försvarsministern. Tre av Sveriges tyngsta politiker besökte Astrid Lindgrens Värld på måndagen. – Det är inga många gånger en sådan uppställning kommer hit. Det har nog aldrig skett tidigare i Vimmerby, säger lokala M-toppen Niklas Gustafsson.

Oppositionsrådet och Moderaternas toppnamn Niklas Gustafsson fanns förstås med även vid statsminister Ulf Kristerssons andra besök i Vimmerby kommun på mindre än ett år.

Den här gången hade statsministern med sig finansminister Elisabeth Svantesson, försvarsminister Pål Jonsson och MUF-ordföranden Douglas Thor.

– Det är jättekul att de kommer hit och hälsar på, och får se vad vi sysslar med här i Vimmerby och vilket starkt varumärke Astrid Lindgrens Värld är i Vimmerby kommun, säger Niklas Gustafsson (M).

Han upplevde att det var bra och givande samtal under rundvandringen.

– De har lyssnat in aktuella frågor här och mest har vi pratat om ALV när vi gått runt här.

Vad betyder det att få statsministerbesök under just ett valår?

– Det är värt hur mycket som helst. Det är även finansminister, försvarsminister och ordföranden för Moderata ungdomsförbundet. Det är en tung uppställning och inte många gånger en sådan uppställning kommer hit. Det har nog aldrig tidigare skett i Vimmerby, så det är hedersamt.

"Blir ännu mer taggade"

En del av de frågor Joacim Johansson, parkens vd, tidigare lyft med politikerna lokalt var uppe för diskussion. Mest under rundvandringen diskuterade man arbetsgivaravgiften för unga.

– Vi hade skickat med frågor i förväg och det diskuteras vidare. Det är väldigt kul att få det här besöket. Det lyfter oss i valrörelsen också. Vi blir ännu mer taggade att kämpa tills vallokalerna stänger, säger Niklas Gustafsson.