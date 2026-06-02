Listan: 2,5 miljoner kronor för dyraste huset i Vimmerby kommun senaste månaden

Fastigheten på Solnebo 166 – som såldes för 2,5 miljoner kronor – toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna i Vimmerby kommun i maj.

Totalt registrerades åtta fastighetsförsäljningar i kommunen under maj månad, med ett snittpris på 1,2 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades under maj månad, även om fastigheten kan ha sålts tidigare.

5. 980 000 kronor, Södra Vi

Försäljningen av fastigheten på adressen Flädervägen 15 i Södra Vi är nu klar. Huset är 135 kvadratmeter stort och byggdes 1977. Ägarbytet blev klart i maj och priset blev 980 000 kronor.

Per kvadratmeter blev priset 7 500 kronor.

4. 1,2 miljoner, Storebro

Nu har huset på Båtsmansgatan 20 i Storebro fått nya ägare. Priset blev 1 200 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i maj. Huset byggdes 1961 och har en boyta på 87 kvadratmeter.

14 000 blev priset per kvadratmeter för villan.

3. 1,7 miljoner, Vimmerby

Blomsterhultsgatan 25 i Vimmerby har fått nya ägare. Huset byggdes 1964 och har en boyta på 89 kvadratmeter. Affären blev klar i maj och köpesumman blev 1 650 000 kronor.

Det gör kvadratmeterpriset till 18 500 kronor.

2. 1,9 miljoner, Vimmerby

Nu är försäljningen klar av huset på adressen Junibacksgatan 10 i Vimmerby. Priset blev 1 850 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i maj. Huset är byggt 1981 och har en boyta på 138 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset blev 13 500 kronor.

1. 2,5 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på adressen Solnebo 166 i Vimmerby har fått nya ägare. Köpet blev klart i maj och priset blev 2,5 miljoner kronor. Huset byggdes 1966 och har en boyta på 50 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 50 000 kronor.