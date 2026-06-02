UPPGIFTER: HFK-spelaren till division 4-laget

Det har redan skett infekterade övergångar mellan Gullringens GoIF och Hultsfreds FK inför den här säsongen. Nu sker det ytterligare en övergång. Vladimir Radak lämnar HFK för division 4-laget.

Åldermannen Sebasthian Svensson hade inte tänkt spela i Hultsfreds FK den här säsongen, uppger han själv. Men när "Basse" fick upp suget för fotbollen och såg en ny satsning framför sig i Gullringens GoIF i division 4 ville division 5-laget HFK först inte släppa honom.

Efter en tids diskussioner mellan klubbarna, där också smått sanslösa summor ska ha varit uppe på bordet enligt våra uppgifter, kom man överens om att byta Sebasthian Svensson mot Rigon Thaqi.

"Basse" gick alltså till Gullringen från Hultsfred och Thaqi i motsatt riktning.

Nu säger våra uppgifter att ännu en övergång sker mellan klubbarna. Det rör sig om Vladimir Radak, som HFK plockade in mot slutet av frimånaden. Radak har tidigare spelat för bland annat Vimmerby IF, Kisa BK och SK Lojal.

Men hans tid i HFK blir alltså inte särskilt lång. Enligt trovärdiga uppgifter ska han nu vara klar för gulsvart. I Gullringen återförenas han också med Karlo Goranci, som han är futsallagkamrat med i SK Lojal.

Vi har sökt Gullringens Patrik Wärnehall och HFK:s Magnus Pihl.