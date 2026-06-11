SOMMARSTUGEBRÅKET: NYTT BAKSLAG FÖR MARKÄGARNA

Det infekterade sommarstugebråket i Vimmerby kommun går vidare – och detta med ett nytt bakslag för markägarna. Miljö- och byggnadsnämnden avslår nämligen markägarnas begäran om dröjsmålstalan gällande ett antal tillsynsärenden i stugområdet.

I en lång rad artiklar har vi berättat om det infekterade bråket mellan markägare och fastighetsägare i ett sommarstugeområde i kommunen.

Konflikten i området har pågått under ett års tid och flera polisanmälningar har gjorts av båda sidor. Både Kronofogden och tingsrätten har tidigare beslutat till fördel för fritidshusägarna och för några veckor sedan var Kronofogden och polisen tillsammans med en anlitad entreprenör och tog bort elstängsel, stenar, grindar och andra hinder som gjorde att fritidshusägarna inte tog sig till sina stugor.

I förra veckan kom ytterligare ett beslut från Kronofogden, och det var ännu en gång till fritidshusägarnas fördel – allt elstängsel och alla förbudsskyltar som satts upp på nytt ska bort. Enligt beslutet har markägarna ett par veckor på sig att åtgärda det.

Begäran till kommunen och länsstyrelsen

Men det pågår strider på andra fronter i det här ärendet. I en skrivelse till kommunen för några veckor sedan anmälde markägarna att fyra bryggor är byggda på deras enskilda vatten där strandskyddsdispens saknas, att en septitank är nedgrävd utan tillstånd samt att soldäck har byggts och schaktningsarbeten har utförts utan tillåtelse. I skrivelsen vill markägarna att kommunen upprättar tillsynsärenden i dessa frågor och fattar beslut om rivning av bryggorna. Vidare vill man att ärendena hanteras skyndsamt.

I ett brev vill länsstyrelsen vill markägarna att man granskar Vimmerby kommuns miljö- och byggnadsavdelning, som man menar har underlåtit att utöva tillsyn trots att man ”har stött på sedan -24 om att bryggor utan strandskyddsdispens uppförts på vårat enskilt ägda vatten”.

I brevet till länsstyrelsen kräver markägarna avslutningsvis att ”Länsstyrelsen granskar Vimmerby kommuns handläggning. Vi begär ut tillsynsakter, interna anteckningar, e-post med berörda, foton, och bedömningar”, avslutar man.

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Nytt bakslag för markägarna

Men återigen åker markägarna på ett bakslag. Vid sitt möte i förra veckan hade Miljö- och byggnadsnämnden uppe frågan, och en enig nämnd beslutade att avslå markägarnas begäran om dröjsmålstalan och hänvisar till att handläggningen av berörda ärenden pågår.

I sin motivering till beslutet skriver nämnden bland annat att alla de klagomål som kommit gällande de olika fastigheterna inom området ska hanteras tillsammans i ett större sammanhang.

”För att samtliga inblandade i det aktuella området ska få en likvärdig behandling är det viktigt att ärendena behandlas i rätt ordning och att utredningarna får ta den tid som krävs för att det ska kunna framställas goda beslutsunderlag”, skriver nämnden.

Man menar vidare att den stora mängden anmälningar berör flera olika lagstiftningar, vilket gör att det finns flera komplexa frågor att ta ställning till.

”Ett ärende ska inte bara handläggas skyndsamt utan behöver också utredas fullständigt så att ett korrekt beslut kan fattas, utifrån en likhetsprincip. Vidare behöver information hämtas in under handläggningen från andra parter, såsom exempelvis länsstyrelsen. Även detta är tidskrävande men avgörande för att få ett fullgott beslutsunderlag.”, står att läsa i beslutet.