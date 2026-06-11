DOYLES ERSÄTTARE REDAN KLAR: "RÄTT TIDPUNKT FÖR MIG"

Jason Doyles önskan om att få bryta kontraktet med Västervik Speedway beviljas. Nu står det klart vem som kommer in som hans ersättare. Rohan Tungate ansluter och är tillgänglig för körning direkt.

Västervik Speedway skriver i ett pressmeddelande att Jason Doyle har önskat att bryta sitt kontrakt med Västervik Speedway till följd av de polska reglerna, som endast tillåter förare att tävla i två ligor utanför Polen.

Doyle har under en längre tid haft en ambition att återvända till den engelska ligan, och när möjligheten att köra för Belle Vue Aces uppstod framförde han en önskan om att avsluta sitt kontrakt med Västervik Speedway – en begäran som klubben valt att acceptera.

"Jag vill rikta ett stort tack till Västervik Speedway och "Micke" för möjligheten att få köra några matcher i Sverige. Då det här var första gången jag försökte kombinera körning enbart i Danmark och Sverige har det visat sig att det inte fungerar logistiskt att fortsätta köra i Sverige tillsammans med min engelska mekaniker. Jag vill önska klubben all lycka under resten av säsongen. Samtidigt känner jag ett behov av att köra mer i England och kunna tillbringa mer tid hemma med min familj. Ett stort tack även till alla fantastiska supportrar och mina lagkamrater för stödet under min tid i klubben", säger Jason Doyle i ett pressmeddelande.

"Hört mycket gott om klubben"

Som ersättare plockas den 36-årige australiern Rohan Tungate in. Han har inlett säsongen starkt i sin polska Ekstraliga-klubb Częstochowa.

Västerviks sportchef och lagledare, Mikael Teurnberg, ser positivt på lösningen.

"Det känns väldigt bra att ha säkrat Tungates signatur. När Jason önskade att bryta avtalet ville vi inte stå i vägen för honom. Det var viktigt för honom att kunna ta möjligheten att köra i England när den dök upp. Vi kunde tyvärr inte garantera honom tävlingar, då hans höga ingångssnitt gjorde det svårt att få plats med honom i flera av våra laguppställningar. Därför kändes det rätt att hitta en lösning som var bra för båda parter, och jag är säker på att våra vägar möts igen i framtiden, säger Teurnberg.

Den tvåfaldige australiske mästaren Rohan Tungate är tillgänglig direkt och ser fram emot att få komma till Västervik Speedway.

"Det känns fantastiskt att vara tillbaka i Sverige igen, och extra roligt att komma till Västervik. Jag har hört mycket gott om både klubben och människorna runt den. Jag känner att det här är rätt tidpunkt för mig att återvända till svensk speedway och vara med och kämpa om titlar och medaljer", säger Rohan Tungate.