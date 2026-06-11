Här tackas alla inblandade för att muralmålningen kom till

Här avtäcker Mikael Sandström den tacksamhetsskylt som satts upp för muralmålningen på Sandströms-fastigheten. Kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S) och Sparbanksstiftelsens Claes Roos var också på plats. Foto: Simon Henriksson

Drygt ett år efter invigningen. Då var det dags att avtäcka tacksamhetsskylten mot alla som gjort muralmålningen möjlig. Detta skedde vid en mindre ceremoni i regnet på torsdagen.

Muralmålningen, som föreningen Bevara Vimmerby ligger bakom, hade det funnits planer på i flera år.

– Hela tiden var beskedet att här inte gick, men plötsligt var det så att Lars (Johansson) hittade 50 000 kronor. De var avsatta för offentlig utsmyckning och jag pratade med honom om den här muralmålningen, säger Mikael Sandström, ordförande i föreningen.

Han fick löfte om att pengarna var deras och den grundplåten blev avgörande.

– Vi kunde gå till Sparbanksstiftelsen då, eftersom de ville veta att det fanns pengar först.

Sparbanksstiftelsen klev in med 75 000 kronor och många andra lokala företag bidrog på flera sätt. För ett drygt år sedan invigdes muralmålningen, som kostnären Nils Vestergaard, färdigställde på den grå och tråkiga betongväggen på sidan av "Sandströms-fastigheten".

Höll budgeten

Nu pryds i stället väggen av en 29 gånger sex meter stor muralmålning. Det är Fogelviks fastighet som är fastighetsägare och en av flera som tackas. Vid en mindre ceremoni på torsdagen avtäcktes den tackskylt som nu också kommit upp på väggen.

– Det är vårt tack till alla som bidragit. Sparbanksstiftelsen, vår hyresvärd och kommunen är de tre som satsat mest. Äntligen kan vi göra det här officiellt. Vi har pratat om den här skylten en tid och nu är den på plats och vi kan visa vilka generösa företag vi har i kommunen.

Övriga som tackas är Vimmerby Elektriska, Björkbacken Karaktärshotellet, Vimmerby Stadshotell, RM Snickerier, Baks & Co samt Sandström.

– Vi höll budgeten märkligt nog, men det var för att så många ställde upp och bekostade utgifterna. Det gjorde också att vi fick lite pengar över och dessa har vi sagt att vi ska använda till att försköna Vimmerby ytterligare med kommunen.

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Vimarhem inte entusiastiska

Tankar på nya muralmålningar finns.

– Närmast till hands ligger Vimarhem, men entusiasmen verkar vara begränsad. Jag pratade med Magnus (Danlid, ordförande, reds.anm) i går och vi kan väl säga att de inte gjorde kullerbyttor. Det finns andra fastighetsägare i stan också och vi hoppas att det här är startskottet för fler muralmålningar.

Eva Kindstrand Ströberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, trycker på att den tilltänkta satsningen på Kyrkogårdsgatan är något som går i samma anda.

– Det här blev jättebra. Även om någon inte tycker att det blev så bra, så kan nog ingen påstå att det var snyggare förut. Jag tror inte man vill ha tillbaka den gamla väggen, säger Mikael Sandström.

Vimmerbys fulaste vägg är ett epitet som någon annan nu får bära, menar han.

– Tanken är att göra den här vägen snyggare från resecentrum och upp till Fisktorget. Många kommer gåendes här och nu har muren samma färg som fasaden. Vi har också målat dit stadsvapnet och allt håller ihop. Det är ett steg i rätt riktning för att få den här passagen snyggare i framtiden.