Fick svara för hur det ser ut med barnfattigdomen i Vimmerby

Ola Hammarbäck (KD) gjorde en Eva Berglund (S). Ställde frågor om barnfattigdomen i Vimmerby vid senaste fullmäktigesammanträdet.

Kristdemokraten upplevde att barnfattigdomen varit en återkommande fråga under tidigare mandatperioder.

– Nu den senaste mandatperioden har det inte nämnts någon gång. SCB har redovisat att barnfattigdomen i Sverige är den lägsta på tio år, sa Ola Hammarbäck.

Han ville veta hur det ser ut med barnfattigdomen och hur den förändrats de senaste åren. Eva Berglund (S), socialnämndens ordförande, hade inte fått ut något statistiskt underlag.

– Men socialsekreterares samlade bedömning är att antalet barnfamiljer som ansöker om ekonomiskt bistånd har minskat. Vräkningar som rör barnfamiljer är mycket lågt. Tittar man på Rädda Barnens rapport från 2025 var det 11,4 procent i Vimmerby som levde i ekonomisk utsatthet. Det är en lägre andel än flera andra kommuner.

Försörjningsstödet har sjunkit

Hon fortsatte med att säga att socialtjänstens erfarenheter sammantaget är att det inte finns några tecken på att den ekonomiska utsattheten ökat.

– Men frågan är viktig att följa. Kostnaderna för försörjningsstöd i Vimmerby har sjunkit under ett antal år och mycket beror på ett väl fungerande näringsliv med låg arbetslöshet som gör att försörjningsstödskostnaden sjunkit, säger Berglund.

Hammarbäck hade inte heller hittat uppgifter nedbrutna på kommunnivå.

– Du har lyft den här frågan flera gånger och engagerat dig. Jag tolkar det som en förbättrad situation och det är glädjande, men helst skulle det vara ännu färre och helst inte några i barnfattigdom.

Berglund förklarade att hon inte kunnat få tag i nedbrutna siffror från SCB för Vimmerby ännu.

– Jag kan tillägga att vi betalar ut 500 kronor varje jul till barn med familjer som är i försörjningsstöd. Andelen brev som har gått ut har också minskat.