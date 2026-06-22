NU KOMMER HETTAN HIT – SMHI VARNAR FÖR HELA VECKAN

Under veckan och helgen väntas det bli rejält varmt i Kalmar län. SMHI har utfärdat två varningar för höga temperaturer som gäller fram till söndag kväll. Foto: MostPhotos

Ett högtryck breder ut sig över södra Sverige och ger soligt och varmt väder. SMHI har nu utfärdat en varning för höga temperaturer i Kalmar län fram till söndag. Nästan hela veckan väntas temperaturer på 25-30 grader.

Den första varningen rör Kalmar läns kust och gäller fram till onsdag kväll och den andra varningen rör hela Kalmar län och stora delar av Götaland och Värmland och gäller fram till söndag kväll.

En varning för höga temperaturer utfärdas när det väntas bli över 26 grader över tre dygn. In mot helgen väntas temperaturen stiga över 30 grader.

– Vi har nu lagt ut en varning om höga temperaturer för ert område, eller i alla fall längre ut mot kusten. På torsdag har vi lagt ut en varning för ett större område som även gäller in mot landet. Det blir ännu varmare framåt helgen och det kan absolut ligga över 30 grader på lördag och söndag, säger Catharina Wahlström, meteorolog på SMHI.

Här är meteorologens tips

Varningen riktar sig i huvudsak till riskgrupper, äldre, små barn, gravida och personer med underliggande sjukdomar.

– Det är mer en headsup om att här är det varmt och att de här riskgrupperna ska vara extra försiktiga.

Vad ska man tänka på?

– Man ska vara uppmärksam på sina kroppssignaler, försöka hålla sig i skuggan och inomhus och dricka mycket vatten.

Hur länge kommer detta högtryck finnas i vårt område?

– Vi gör våra prognoser över tio dagar och där på slutet är det ganska osäkert exakt hur det är. Vad det verkar som nu så är det väl varmt fram till och med söndag och sedan blir det lite svalare nästa vecka.

Det är den varma luften som kommer söderifrån och som just nu ligger över Europa som når vårt område under hela den här veckan.

– Visst ligger det högtryck, men vi har en del mindre lågtryck med svalare luft. När det fortsätter upp så tar det med sig den varmare luften.