BILDEXTRA: Supersuccé för nya loppet – mängder av barn sprang

Det blev folkfest och succé. Premiären för LF-Anteloppet lockade hundratals barn till de centrala delarna av Vimmerby. – Så här mycket folk tänkte vi inte att det skulle bli, säger projektledaren Sara Stridh.

Det var redan förra året som Sara Stridh, bankrådgivare på Länsförsäkringar Kalmar läns Vimmerbykontor, pratade med sina kollegor om att arrangera ett barnlopp i Vimmerby.

Sedan Vimmerbyloppet försvann har hon känt att det är något som saknas i staden. Sagt och gjort – i dag arrangerades det första LF-Anteloppet i Vimmerby. Namnet kommer från Länsförsäkringars egen elefantmaskot.

Redan vid uppvärmningen vimlade det av människor på torget i Vimmerby. Mängder av barn och deras vårdnadshavare förstås, men även andra allmänt intresserade.

– Det är jätteroligt att det händer något i stan och barnen kan ta sig ut. Kul med så mycket folk och så stor uppslutning. Vi visste nog inte riktigt vad vi skulle förvänta oss, men det är mycket folk., säger hockeyspelaren Anton Carlsson, som skulle följa sonen Noel springa det korta loppet.

Tydligt en succé

Det första barnloppet var på 150 meter runt torget i Vimmerby. Just det loppet skulle Noel som snart fyller två springa. När vår tidning tänkte fråga om förberedelserna blev det tydligt att Noel hade ett större fokus på de två maskotar som fanns på plats.

När mängder av barn gått i mål för det första loppet var det dags för det något längre. Ett stort antal, något äldre barn, sprang även de 500 meter som det andra loppet hade som distans.

Att det här blev en succé var lätt att konstatera.

– Så här mycket folk tänkte vi inte att det skulle bli. Det är verkligen en succé, säger Sara Stridh.

Cirka 140 hade anmält sig innan lördagen och väl på plats dök ett drygt hundratal ytterligare upp. Kanske ville de invänta väderleken eller dylikt.

– Det är 255 som springer. Det är svårt att veta i förväg, men vi trodde inte det skulle bli så här många. Det är jättekul. Man ser att det här har varit saknat. Vi har ju barn i alla möjliga åldrar, allt från ett till tio, så det är verkligen ett lopp för alla.

Ska bli årligt återkommande

Utöver själva loppet fanns bland annat polisen, räddningstjänsten, FRG och Vimmerby Hockey på plats. Det fanns med andra ord ett flertal kringaktiviteter att göra för barn som inte uppskattar att bli svettiga.

Att det blir en fortsättning – tja, det är nog inte ens något att fundera kring.

– Tanken är att det ska bli årligt återkommande. Vi får ta med oss det som funkat och det som funkat mindre bra.

Ser ni något sådant redan nu?

– Det blev ju lite trångt vid torget under uppvärmningen, men samtidigt är det sommartorg och grejerna är här. Det är inte så mycket att göra åt. Vi får sätta oss ned och utvärdera det här i nästa vecka.

En tanke är att köra ett längre lopp kommande år.

– Vi har pratat om att försöka köra ända ned till Cirkle K. Då kan vi nå en större målgrupp, så det är en plan vi har.

Nedan kan ni se två klipp från dagen och ovan ett stort antal bilder. Ytterligare ett bildspel kommer senare.