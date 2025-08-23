Premiär för nytt barnlopp i Vimmerby: ”Ska bli jätteroligt"

LF Kalmars Vimmerbykontor anordnar ett nytt barnlopp, som går under namnet LF-Anteloppet, i centrala Vimmerby lördagen den 30 augusti. Det finns två olika lopp att välja på, ett kort lopp på 150 meter och ett lite längre lopp på 500 meter. Foto: Pressbild

LF Kalmars Vimmerbykontor vill få barn att komma i rörelse. Lördagen den 30 augusti står företaget värd för ett nytt barnlopp i centrala Vimmerby. – Det känns som en populär aktivitet, säger Sara Stridh, projektledare för LF-Anteloppet.

Redan förra året pratade Sara Stridh, bankrådgivare på Länsförsäkringar Kalmar läns Vimmerbykontor, och hennes kollegor om att de var intresserade av att anordna ett barnlopp i Vimmerby.

– Det vi sa var att det finns inget lopp i Vimmerby och att Vimmerbyloppet fanns för länge sedan. Vi vill bidra till samhällsengagemang, rörelse och en aktiv fritid för barn. Då tänkte vi att vi skulle göra en aktivitet som innefattar det. Vi spånade och tyckte att ett lopp vore kul, säger Sara Stridh och fortsätter:

– Jag själv har sprungit Ulfveloppet i Södra Vi med mina barn och tänkte att det skulle vara många av mina kompisar som skulle kunna tänka sig att komma med barnen. Det känns som en populär aktivitet.

Medalj och diplom till alla deltagare

LF-Anteloppet arrangeras lördagen den 30 augusti och eventet har fått sitt namn efter bankens egen elefantmaskot LF-Ante.

– Vi har en maskot i form av en stor elefant som heter LF-Ante. Elefanten kommer vara på plats och hålla i uppvärmningen på torget.

Det kommer finnas två korta barnlopp att välja på i premiärupplagan av LF-Anteloppet.

– Det första loppet på 150 meter går från torget, förbi vårt kontor och tillbaka till torget. Det andra loppet på 500 meter har samma start och fortsätter en bit längre ner på Sevedegatan för att svänga in på Klemens gränd och därefter Storgatan upp till målgång vid Astrid Lindgren-statyn.

Det kostar ingenting att vara med och alla deltagande barn får medalj och diplom.

– Intersport i Vimmerby har bidragit med nummerlappar. Ica Kvantum delar ut något ätbart till alla deltagare. Vi på LF ser till att deltagarna får en medalj och ett diplom och en annan grej.

Räddningstjänsten kommer vara på plats med en brandbil och låta besökarna få testa på att släcka en eld. Offside grillar korv och Vimmerby Hockey kommer dit med några A-lagsspelare.

– Jag tänker att det kanske kan locka lite andra personer också.

"Mycket att hålla koll på"

Hon ser positivt på att LF Kalmar har gjort slag i saken och hoppas på god uppslutning.

– Jag är både spänd och nervös och det är mycket att hålla koll på, men jag tycker att det ska bli jätteroligt och hoppas att det kan bli en återkommande aktivitet i slutet av augusti varje år.

Det finns tankar på att utveckla eventet till nästa år.

– Vi har sagt att vi får börja lite lätt och hoppas att vi kan köra lite längre sträckor nästa år. Nästa år kan man kanske köra ner till Circle K och få ihop ett lopp på en kilometer. Jag tänker att vi börjar här och får ta med oss lite tankar till nästa år och utveckla arrangemanget.