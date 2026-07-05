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Laguta tillbaka när Dackarna ställs mot serieledaren

Artem Laguta finns med i Dackarnas startsjua borta mot Eskilstuna Smederna på tisdag. Foto: Simon Henriksson

Laguta tillbaka när Dackarna ställs mot serieledaren

SPEEDWAY 05 juli 2026 21.07

Dackarna kör dubbla bortamatcher kommande vecka. Nu är startsjuan släppt till tisdagens match mot väloljade serieledaren Eskilstuna Smederna.

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Dackarna åkte på en rejäl snyting när de förlorade med 35-55 hemma mot Lejonen i tisdags. Nu får Morgan Anderssons gäng ladda om för två matcher på bortaplan under vecka 28.

Först Eskilstuna Smederna på tisdagen, sedan Rospiggarna på onsdagen. Nu står det klart vilka sju förare Morgan Andersson tar med sig till Eskilstuna på tisdag.

Det som sticker ut är att Artem Laguta är tillbaka i startsjuan och att nyförvärvet och Tai Woffindens skadeersättare Bastian Pedersen kliver in på reservplats tillsammans med Sammy Van Dyck, som inte körde mot Lejonen i tisdags. Matias Nielsen, Dackarnas främste förare senast, kliver upp på ordinarie plats. 

Dackarnas startsjua:

1. Matias Nielsen

2. Tomas H Jonasson

3. Artem Laguta

4. Andreas Lyager

5. Timo Lahti

6. Sammy Van Dyck

7. Bastian Pedersen

Smedernas startsjua:

1. Maciej Janowski

2. Mathias Pollestad

3. Kim Nilsson

4. Gleb Chugunov

5. Andzejs Lebedevs

6. Joel Andersson

7. Daniel Henderson

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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