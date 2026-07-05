ALV:s musiker om kärleken till Vimmerby och sommarens spelningar

Trion består av Amanda Karström på kontrabas, Hannes Sigfridsson på slagverk och Jonatan Erlingsson på dragspel och piano. Foto: Alvin Lindblom.

I flera år har de spelat tillsammans på Astrid Lindgrens Värld. Miljön och människorna har gjort att Stockholmsmusikerna fortsätter komma tillbaka. Under fredagen spelade trion på Filmbyn.

Trion består av kapellmästare Jonatan Erlingsson på dragspel och piano, Amanda Karström på kontrabas och Hannes Sigfridsson på slagverk. Under åren har de spelat på lite olika ställen i parken på Astrid Lindgrens Värld och även på Astrid Lindgrens Näs.

Till den här säsongen har de återvänt till Vimmerby för att spela på ALV, men även andra ställen i trakterna. På fredagseftermiddagen spelade de på Filmbyn, och den 8 juli står Rumskulla kyrka på schemat.

– Vi tänkte köra lite annan repertoar på de olika ställena, men det blir nog lite Astrid-låtar, jag tror att det uppskattas och det passar miljön, säger Jonatan Erlingsson inför spelningen på Filmbyn.

Omöjligt att välja en favoritlåt

ALV:s kvartett brukar oftast spela under föreställningarna, medan Trion framför allt går runt i parken och har lite friare spelschema. Jonatan spelade i kvartetten under de första åren, men har numera mer öppet spel med Trion i parken.

– Vi får väldigt nära möten med besökare, vilket jag tycker om väldigt mycket.

På frågan om favoritlåt bland parkens repertoar är det nästan omöjligt att hitta ett bra svar.

– Den är jäkligt svår… oj vad svårt. Det är många som är fina på olika sätt. Vissa låtar är lite mer kända som Pippi eller Idas sommarvisa. Jag tycker att Linas visor är väldigt fina, men sen finns det många andra som Törnrosdalens frihetssång som har väldigt vacker text.

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”Blivit mitt sommarställe”

Jonatan Erlingsson är uppvuxen i Halmstad och gick kulturskola där, innan det bar av till Stockholm för att studera på Kungliga musikhögskolan.

– Musiken har alltid funnits i mitt liv på olika sätt, säger han tacksamt.

Det är hans sjunde år i Vimmerby och på Astrid Lindgrens Värld.

– Det här är en jättefin plats och det har blivit lite som mitt sommarställe. Jag trivs väldigt bra på många sätt, det finns både kultur och natur här vilket jag älskar med Vimmerby. Människorna och kollegorna här betyder väldigt mycket, och de gör att jag vill komma tillbaka varje sommar.