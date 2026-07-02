Positivt besked om förlossningen – så många vakanta dagar återstår

Efter många negativa nyheter om förlossningen på Västerviks sjukhus i sommar kom idag ett litet ljus i mörkret. Regionen har kunnat lösa bemanningen under fem dygn ytterligare. Idag kvarstår elva dygn där verksamheten inte klarar att hålla öppet.

Turerna har varit många och drastiska kring situationen på BB i Västervik. Efter många år av arbetsmiljöproblem har verksamheten enorma vakanser och första beskedet från kliniken var att förlossningen var tvungen att stänga ett par veckor i slutet av juli.

Dagen efter drog regionsledningen tillbaka klinikens besked och menade att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Ett intensivt arbete för att lösa bemanningen har pågått sedan dess och idag meddelar regionen att man räddat fem av de dagar som riskerade att behöva vara stängda.

Elva vakanta dygn återstår och det handlar om perioden mellan 20-30 juli.

– Vi fortsätter att arbeta lika aktivt som tidigare för att minska den period då vi behöver hänvisa gravida till andra förlossningskliniker, säger Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kalmar län.

De gravida som berörs har fått information. De fem dagar som räddats är en följd av "justering i befintligt schema, flytt av personal inom kliniken och extern bemanning".