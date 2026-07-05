Första eldrivna planet har landat på Hultsfreds flygplats – "Jättekul"

Uwe Nortmann blev först att landa ett elflygplan i Hultsfred för att ladda. En Elektra Trainer med en bredare och längre flygkropp samt förstärkta vingar. Foto: Privat

Det första eldrivna flygplanet har landat i Hultsfred. I helgen valde Uwe Nortmann från Tyskland att göra ett stopp här under planets jungfruresa när det kom till långflygning. – Jättekul att flygplatsen används, säger Inge Hyckenberg, en av flygplatsens tre ägare.

Flygplatsen i Hultsfred har varit stängd under tiden som solcellsparken byggts, med undantag av de med speciellt tillstånd, exempelvis brandflyget.

Nu är det tillåtet igen att få starta och landa med tillstånd från flygplatsen, och på lördagen landade det allra första eldrivna flygplanet, kan Inge Hyckenberg berätta.

– Diplomingenjör Uwe Nortmann är säljare och testpilot för det tyska företaget Elektra Solar i Landsberg, och valde att landa i Hultsfred för att ladda.

Till norra Sverige och hem via Finland

Uwe Nortmann hade flugit från Tyskland via Eslöv, där han också laddade Elektra Trainer som utvecklats av företaget Elektra Solar och används framför allt av flygskolor och flygklubbar för kostnadseffektiv och tyst flygutbildning. Det är ett tvåsitsigt plan vars standardbatteri på 30 kWh ger en flygtid på 2,5 timmar och en räckvidd på upp till 300 kilometer. Marschfarten ligger på cirka 120 kilometer i timmen.

– Från Eslöv kunde han flyga till Hultsfred och ladda här, och vidare för laddning i Eskilstuna. Han ska till norra Sverige och flyga genom Finland hem till Tyskland. Det var samtidigt en jungfruresa för planet när det kom till långflygning.

Vad säger du om att han valde Hultsfred?

– Det är lite roligt, både att han valde Hultsfred, och att flygplatsen används. Vi har inte gjort någon särskild satsning för detta, utan planen laddas från ett vanligt trefas, 16 ampere strömuttag. Han laddade i tre timmar för att flyga 2,5 ungefär. Under tiden åt han på Sibylla. Han hade kontaktat oss inför det här, eftersom man är tvungen att be om tillstånd två dagar innan för att få använda flygplatsen till att landa och starta, säger Inge Hyckenberg, som äger flygplatsen ihop med Bengt Ingemarsson och Dan Edlund.

Hur vanligt tror du att det här kan komma att bli i framtiden?

– Jag har ingen aning, men det är roligt att flygplatsen används som sagt, och roligt att de kommit så långt med eldrivna flygplan att man kan flyga runt i Europa, med laddning på ett antal platser.

Elektra Trainer är en modifierad version av ElektraOne, som har flugit sedan 2011 och är certifierat i den tyska ultralätta klassen.