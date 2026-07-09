LISTA: 24 damer klara för finaldagen – här är alla namn

Det satt långt inne men både Mariah Blixth och Malin Blixth Johansson, tävlande för Målilla MK, är vidare till finaldagen. Foto: Stefan Härnström

Torsdagens kvaltävling uppe i Gnagaredalen har flutit på utan problem. Nu står det klart vilka 24 damer som är klara för Semesterracets finaldag på lördag.

Emma Karlsson (Malungs MK) lyckades, precis som i fjol, med bedriften att vinna sina två inledande heat och kvalificera sig direkt för finaldagen. Det var hon ensam om att göra i torsdagens startfält.

Anna-Karin Telander (Älmhults MK), Simone Rydin (MK Ramunder) och Emelie Strömberg (Laxå MK) blev finaldagsklara efter en heatseger och en andraplats, totalt tolv poäng. Ytterligare 20 förare tog sig vidare efter att ha kvitterat ut sina finaldagsbiljetter i tredje omgången.

Vimmerby MS-föraren Linnéa Karlsson tog en viktig och stabil heatseger i tredje efter att ha inlett med sju poäng i heat ett och en poäng i heat två. Elin Jonsson från Silverdalens MSK är också finaldagsklar med 16 poäng på tre heat.

Systrarna Mariah Blixth och Malin Blixth Johansson, tävlande för Målilla MK, lyckades krångla sig vidare med tolv respektive elva poäng på tre heat.

Här är listan med damer som gick vidare från torsdagens kval:

Emma Karlsson, Malungs MK

Anna-Karin Telander, Älmhults MK

Simone Rydin, MK Ramunder

Emelie Strömberg, Laxå MK

Märta Jansson, Fjugesta MS

Nellie Eriksson, MK Kinda

Nell Brindmark, Åtvidabergs MK

Hanna Hagestig, SMK Helsingborg

Elin Jonsson, Silverdalens MSK

Linnéa Karlsson, Vimmerby MS

Ida Nylin, MK Ran

Olivia Chronwall, Dalby MK

Alexandra Damberg, SMK Motala Bil

Lina Zetterström, SMK Sala

Josefin Fredriksson, Kalmar MK

Elin Johansson, Åtvidabergs MK

Wilma Kjellqvist, Carlsborgs MK

Lina Persson, Simrishamns MK

Stina Nyströmer, Fjugesta MS

Mariah Blixth, Målilla MK BK

Klara Strömberg, Laxå MK

Malin Blixth Johansson, Målilla MK BK

Elin Andersson, Kalmar MK

Ella Bergström, SMK Valdemarsvik.