LISTA: 24 damer klara för finaldagen – här är alla namn

Det satt långt inne men både Mariah Blixth och Malin Blixth Johansson, tävlande för Målilla MK, är vidare till finaldagen.
Foto: Stefan Härnström
Emma Karlsson (Malungs MK) lyckades, precis som i fjol, med bedriften att vinna sina två inledande heat och kvalificera sig direkt för finaldagen. Det var hon ensam om att göra i torsdagens startfält.
Anna-Karin Telander (Älmhults MK), Simone Rydin (MK Ramunder) och Emelie Strömberg (Laxå MK) blev finaldagsklara efter en heatseger och en andraplats, totalt tolv poäng. Ytterligare 20 förare tog sig vidare efter att ha kvitterat ut sina finaldagsbiljetter i tredje omgången.
Vimmerby MS-föraren Linnéa Karlsson tog en viktig och stabil heatseger i tredje efter att ha inlett med sju poäng i heat ett och en poäng i heat två. Elin Jonsson från Silverdalens MSK är också finaldagsklar med 16 poäng på tre heat.
Systrarna Mariah Blixth och Malin Blixth Johansson, tävlande för Målilla MK, lyckades krångla sig vidare med tolv respektive elva poäng på tre heat.
Här är listan med damer som gick vidare från torsdagens kval:
Emma Karlsson, Malungs MK
Anna-Karin Telander, Älmhults MK
Simone Rydin, MK Ramunder
Emelie Strömberg, Laxå MK
Märta Jansson, Fjugesta MS
Nellie Eriksson, MK Kinda
Nell Brindmark, Åtvidabergs MK
Hanna Hagestig, SMK Helsingborg
Elin Jonsson, Silverdalens MSK
Linnéa Karlsson, Vimmerby MS
Ida Nylin, MK Ran
Olivia Chronwall, Dalby MK
Alexandra Damberg, SMK Motala Bil
Lina Zetterström, SMK Sala
Josefin Fredriksson, Kalmar MK
Elin Johansson, Åtvidabergs MK
Wilma Kjellqvist, Carlsborgs MK
Lina Persson, Simrishamns MK
Stina Nyströmer, Fjugesta MS
Mariah Blixth, Målilla MK BK
Klara Strömberg, Laxå MK
Malin Blixth Johansson, Målilla MK BK
Elin Andersson, Kalmar MK
Ella Bergström, SMK Valdemarsvik.