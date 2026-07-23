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Madsen illa skadad – trista nyheter efter gårdagens krasch

Västervik Speedways danske förare Mads Hansen skadade sig illa under onsdagens match. Foto: Arkivbild

Madsen illa skadad – trista nyheter efter gårdagens krasch

SPEEDWAY 23 juli 2026 16.00

Det kommer tyvärr tråkiga nyheter om Västervik Speedways Mads Hansen efter gårdagens krasch. Dansken har ådragit sig ett flertal skador.

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Under onsdagens hemmamatch mot Lejonen kraschade Västervik Speedways danske stjärna Mads Hansen illa i det 15:e heatet. Hansen blev liggande på banan och togs sedan till sjukhus.

Nu skriver Västervik Speedway på sina sociala medier att undersökningarna på sjukhuset visar att han dessvärre har ådragit sig ett brutet nyckelben, en fraktur på skuldran och sju brutna revben.

”I nuläget är det oklart hur länge Mads blir borta från speedwayen. Vi återkommer med mer information när vi har något att delge och önskar samtidigt Mads ett snabbt tillfrisknande”, skriver klubben.

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Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

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