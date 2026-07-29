Det årliga rallyt lockar hundratals förare – ”Väldigt bra slinga”

Så här såg det ut förra året när Rockn Roll Rallyt gick av stapeln i Hultsfreds hembygdspark. Foto: Stefan Härnström

Det nalkas moppefest i Hultsfreds kommun. Den 1 augusti är det dags för det årliga Rock’n Roll Rallyt för veteranmopeder och motorcyklar, som arrangeras av Moppehultsfred. – Vi har en väldigt rutinerad funktionärsstab, säger Hembygdsföreningens ordförande Thorbjörn Svahn.

Mopedrallyt har anordnats årligen sedan 2003 och Thorbjörn Svahn minns när allt startade.

– Vi hade några kompisar uppe i Värmland som körde mopeder och därifrån fick vi idén om att vi också skulle göra något. Jag och Olof Carlson var uppe i Värmland och körde moped där, och sedan tog vi med oss den grejen hem och startade det här, berättar han.

Så är årets sträcka

Rallyt anordnas av Moppehultsfred, som är en sektion av Hultsfreds hembygdsförening. Det är omkring 30-40 funktionärer som arbetar med rallyt och förberedelserna pågår för fullt.

– Det ser jättebra ut. Vi har en väldigt rutinerad funktionärsstab som jobbar jättebra, men det är mycket att göra. Men det är 23:e gången vi gör ett mopperally nu, så det finns lite rutin, säger Thorbjörn Svahn.

I år är sträckan 78,2 kilometer och går längs slingrande smålandsvägar. Under loppet finns det tre platser att stanna på. Färden börjar klockan 11 i Hultsfreds hembygdspark och går sedan igenom Hultsfred via centrum och sedan tillbaka ut förbi Jernudda och Fallhult. Det blir stopp i Vena hembygdspark, Dalsebo by och Vederhult by innan slutmålet återigen är Hultsfreds hembygdspark.

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Hoppas på 500 förare

Inför rallyt krävs det ingen föranmälan, utan det är bara att dyka upp. Startavgiften är 200 kronor, där 10 procent går till Barncancerfonden.

Rekordsiffran ligger på 612 deltagare från några år tillbaka och i skrivande stund är det 604 som anmält intresse i Facebook-evenemanget.

– Vi hoppas att det kommer omkring 500, säger Thorbjörn Svahn ödmjukt.

Men det är inte bara Hultsfredsbor med omnejd som lockas till rallyt.

– En del kommer långväga. Jag vet att en kille kommer ända från Värmland i år och det brukar komma från Stockholmsområdet.

Varför tror du att rallyt lockar så pass många?

– Vi har en väldigt bra slinga på den småländska landsbygden, den är jättefin. Även att det är välorganiserat.

Stort prisbord

Efteråt blir det prisutdelning, men det avgörs inte på vem som kör snabbast och kommer i mål först utan på tipsfrågorna som finns längs vägen. Priserna har köpts in från bland annat Axelssons i Aby och H-järn, som även är med och sponsrar rallyt.

– Vi har ett fantastiskt prisbord. Det är helt makalöst, stort och fint!

Det finns fika längs med banan och även kroppkakor vid mål. Efteråt blir det after race med tänd grill.

”Alla är välkomna”

Thorbjörn Svahn hoppas såklart på att mopperallyt har en lång framtid, men det är beroende av det yngre intresset, som ändå växer.

– Vi som håller på med det här, inte minst jag, vi blir ju bara äldre och äldre, säger han och fortsätter:

– Det kommer numera lite yngre nu också. Det gäller att intresset förnyas och det kommer till yngre. Vi tycker att det har gjort det och hos oss är alla välkomna. Även om de kommer med en modern plastmoped så är de välkomna att vara med i gänget!

Har du några andra förväntningar inför dagen?

– Att det är bra väder, allt är ju beroende av vädret. Det ser bra ut än så länge.