Efter värmevarningen: Lägre hastighet för tågen under torsdagen

Under torsdagen kan temperaturen stiga till över 30 grader i våra trakter. Det får Trafikverket att tillfälligt sänka hastigheten på både Stångådalsbanan och Tjustbanan.

Enligt SMHI kan Sverige åter få en dag med kraftig värme. Med anledning av det så förbereder sig Trafikverket på ett flertal sätt, bland annat genom att sänka hastigheten på vissa järnvägssträckor. Vid höga temperaturer kan i värsta fall solkurvor bildas. Ett fenomen som innebär att rälsen expanderar och kröks vilket ökar risken för att ett tåg spårar ur.

– Vi väljer att sänka hastigheten på ett dussintal sträckor under delar av morgondagen. Det gör vi på Trafikverket för att minska risken för olyckor. I nuläget gäller det bara under delar av torsdagsdygnet, men vi följer väderläget kontinuerligt och de säkerhetsåtgärder vi sätter in kan snabbt ändras, säger Peter Jonsson, presskommunikatör vid Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Så berörs Stångådalsbanan och Tjustbanan

Två av sträckorna som berörs är Stångådalsbanan (Kalmar-Linköping) och Tjustbanan (Västervik-Linköping. Mellan klockan 12.00 och midnatt är det 80 kilometer per timme som gäller mellan Rimforsa och Berga på Stångådalsbanan samt på hela Tjustbanan. Detsamma gäller för den trafik som går mellan Hultsfred-Eksjö.

Hastighetssänkningen kan medföra försenade ankomster och avgångar. Av den anledningen uppmanas resenärer att informera sig via tågbolagens olika kanaler.

I samma pressmeddelande varnar Trafikverket också för blödande asfalt på vägarna. Trafikanterna uppmanas att ta det försiktigt och att sänka hastigheten.