Åklagaren ville döma elev för våldtäkt – fick nej av tingsrätten

En pojke döms för sexuellt utnyttjande av barn på en toalett på en skola i Västerviks kommun. Genrebild. Foto: MostPhotos

Åklagaren ansåg att pojkens agerande på en skoltoalett borde ha gett en dom om våldtäkt mot barn. Men bland annat på grund av de inblandades låga ålder väljer tingsrätten sexuellt utnyttjande av barn istället.

Händelsen som tingsrätten nu bedömt inträffade mellan en pojke och en flicka på en toalett på en högstadieskola i Västerviks kommun. Pojken var strax över 15 år och flickan strax under. Vad som hände inne på toaletten har de inblandade helt skilda meningar om.

Pojken hävdar att flickan tog initiativ till ett oralt samlag och att han själv avbröt det. Flickan menar att pojken tvingade till sig det orala samlaget. Tingsrätten gör ingen bedömning av bakgrunden till händelseförloppet eftersom flickan var under 15 år.

”Samlag med någon som är under 15 år är kriminaliserat även om brottsoffret helt frivilligt deltar i samlaget”, skriver tingsrätten i sin dom.

Gärningen ses som mindre grov

Däremot väljer domstolen att betrakta gärningen som ”mindre grovt” och väljer att döma pojken för sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt. Åklagaren åtalade pojken för våldtäkt mot barn.

Tingsrättens bedömning beror på att de båda inblandade var nära 15 år samt på de uppgifter som framkommit i utredningen. Domstolen tycker inte att bevisningen för flickans uppgifter är tillräckligt stark för att en dom om våldtäkt ska vara motiverad. Rätten anmärker också på att den person som flickan ska ha berättat om händelsen först inte har hörts i utredningen.

Pojken döms nu till ungdomstjänst för sexuellt ofredande mot barn. Han ska betala 50 000 kronor i skadestånd till flickan.

I samma dom frias han från ett åtal om barnpornografibrott. En bild som inte har med händelsen på skolan att göra hittades på pojkens telefon. Pojken menar att han aldrig sett bilden och att han köpte telefonen begagnad – en förklaring som tingsrätten anser inte är motbevisad.