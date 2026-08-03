Starkt Indianerna väntar i gratismatchen: "Stort poängbehov"

Indianerna har imponerat stort den här säsongen. Till Målilla i kväll kommer Kumlalaget dessutom med Dimitri Bergé på reservplats. – Vi måste upp på en jäkligt bra nivå, säger lagledaren Morgan Andersson.

I tisdags föll Dackarna hemma mot Västervik i derbyt med 42-48 hemma på Skrotfrag Arena. En förare som inte alls kom upp i nivå den gången var GP-stjärnan Patryk Dudek.

Han finns inte heller med i någon av veckans matcher.

– Han är inte tillgänglig den här veckan och det har vi vetat om sedan tidigare. Det är GP till GP. Med skadorna vi har haft har det varit konstgjord andning från vecka till vecka. Nu testar vi Jakub Krawczyk som nummer två, så han kör från bana ett. Vi hoppas att det kan slå bättre ut. Timo (Lahti) har inte gjort det dåligt, men har inte fått med sig så många poäng, säger dackelagledaren Morgan Andersson.

In i laget kommer Tomas H Jonasson igen, som tar plats på reserven tillsammans med Sammy van Dyck vid måndagens hemmamatch mot Indianerna. Där kommer de ställas mot ett starkt reservpar i form av Dimitri Bergé och Jonatan Grahn. Bergé körde som reserv för Indianerna i förra veckan och tog då åtta poäng. Svenske talangen Rasmus Karlsson är skadad och finns inte med i indiansjuan.

– Jag har full respekt för Rasmus Karlsson, men nu får de in Dimitri Bergé och förmodligen blir de starkare av det.

Blir det lite som när Västervik hade Grzegorz Zengota på reserven i tisdags?

– Ja, han är heatledare i Poznan i polska andraligan och då ska han kunna leverera bra här också. Vi har Tomas där nere nu och förhoppningsvis kan han komma tillbaka och göra en bra tävling.

Hoppas på stort stöd

Efter två raka förluster är Dackarna i behov av poäng för att hålla Rospiggarna bakom sig i jakten på en plats i slutspelet. Kvällens match är en så kallad gratismatch och Morgan Andersson hoppas på stort stöd. Väderprognoserna ser också lovande ut inför aftonens drabbning.

– Det är alltid roligt och det tycker grabbarna med. Förhoppningsvis kan vi få ett bra publikstöd och det kan hjälpa till att ta några poäng här och där. Vissa grabbar är riktigt revanschsugna och vi är i stort poängbehov.

Att slå Indianerna blir dock ingen dans på rosor.

– Det är en tuff uppgift. De har gått fram som en ångvält och är jäkligt bra i år. Det blir en utmaning.

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"That´s life"

Kampen om bonuspoängen är sannolikt redan avgjord. Indianerna vann för ett par veckor sedan med 59-31.

– Vi hade minst sagt ett sargat lag där uppe och nu måste vi upp på en jäkligt bra nivå.

Bastian Pedersen var nära att kunna åka den här veckan, men finns inte med mot varken Indianerna eller Vargarna i morgon.

– Det är nära nu och han kanske gör premiär på onsdag. Det är nära, men tyvärr har det tagit lite längre tid än vi hoppats på. That´s life, säger Morgan Andersson.

Enda förändringen mellan måndagens och tisdagens lag är att Sammy van Dyck kör mot Indianerna och att Avon van Dyck kör mot Vargarna.

– Sammy är i bra form och har fått tillbaka lite snurr, så vi testar honom hemma. Vi tror att Avon är bättre på en kortare bana i morgon.

Rospiggarna jagar

Två poäng har Dackarna ned till Rospiggarna just nu. Nästa vecka möts de båda lagen i den allra sista omgången. Innan dess ska Rospiggarna möta Lejonen i morgon och det är ett helt annat Hallstavikslag då jämfört med förra veckan.

– Samtidigt ser Lejonen lite svagare ut. Vi hoppas verkligen att Lejonen vinner den, det är jätteviktigt för vår del. Vi är i stort poängbehov och behöver få med oss något från de här två matcherna vi har.

Hur ser du på kampen mellan er?

– Det hänger på hur det går i Hallstavik i morgon. Det är viktiga matcher kvar och jag har sagt tidigare att sista matchen lär avgöra.

När det gäller bonusen i morgondagens match har Dackarna en jättestor fördel. Man vann nämligen hemma mot Vargarna med hela 53-37.