FLERA FALL AV MISSHANDEL PÅ ORT I KOMMUNEN

Ett flertal anmälningar om misshandel har upprättats efter en händelse på en mindre ort i kommunen i helgen. Men polisen är ytterst återhållsam med uppgifter om händelsen.

Enligt dygnslistan från polisen, där alla anmälningar samlas, ska det ha varit sex fall av misshandel i Vimmerby kommun i helgen. De flesta ska ha skett under lördagskvällen.

Polisen vill inte gå in särskilt mycket på vad som ska ha skett.

– Det har varit turbulent på adressen, men jag kan inte gå in på det här, säger Susanne Hafström vid polisen.

Det ska vara flera personer involverade och finnas både anmälningar och motanmälningar.

– Alla inblandade är hemmahörande på orten och det finns också någon form av relation, säger Hafström.

Dessutom hänger en anmälan om skadegörelse samman med det här. Det rör sig om skadegörelse på egendom, men vad för typ av skadegörelse är oklart.

– Patrullen har varit där, men det står inte i anmälan vad skadegörelsen består av.

Flera av de som varit inblandade ska ha varit födda på 70-talet.