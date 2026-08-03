LÄNET: HÄKTAD MAN ÅTALAS FÖR FLERA BROTT MOT KVINNA

I slutet av juni häktades en man i 25-årsåldern från södra delen av länet. Nu åtalas han misstänkt för att bland annat ha misshandlat och knivhotat den kvinna han bor med.

Det var den 27 juni som mannen greps misstänkt för flera brott mot den unga kvinna som han bor tillsammans med.

Ett par dagar tidigare ska mannen ha hotat kvinnan med kniv. I åtalet, som lämnades in till Kalmar tingsrätt i fredags, står att mannen ska ha stått framför kvinnan med kniven riktad mot hennes kropp samtidigt som han gjorde en huggande rörelse och uttalat att han skulle hugga henne. Detta skedde i deras bostad i Nybro kommun.

Åklagaren anser att det olaga hotet bör bedömas som grovt eftersom ”hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen i form av en kniv”.

"Förnekar brott"

Vid tillfället ska mannen, enligt åklagaren, också ha hällt kallt vatten och body lotion över målsägandens huvud och kropp, uttalat "gå och duscha igen din hora" samt suttit gränsle över henne i en säng och tryckt ner hennes huvud. För detta åtalas han också för ofredande.

I samma stämningsansökan åtalas mannen även för att ha misshandlat kvinnan i början av maj. Han ska då ha tagit tag med båda händerna om kvinnans överkropp och tryckt hårt om hennes revben så att hon fick en spricka i ett revben. Detta ska ha inträffat på en adress i Kalmar kommun.

I förhör har mannen, som har suttit häktad sedan den 30 juni, förnekat brott.