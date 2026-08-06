Hon blir ny kommunpolis i Västervik – ny chef ska rekryteras i norr

Susanne Hafström blir ny kommunpolis i Västervik den 1 september. Därmed lämnar hon jobbet som utredningschef i norra länet. Foto: Stefan Härnström

I tio års tid har Susanne Hafström varit en av två gruppchefer för utredarna i norra länet. Nu skiftar hon tjänst och den 1 september blir hon ny kommunpolis Västervik. – Jag tänker att det är ett ganska naturligt steg, säger hon.

Susanne Hafström har jobbat länge inom polisen. Först som ingripandepolis och sedan som barnutredare. Efter tiden som barnutredare blev hon en av två gruppchefer för utredarna i norra länet och det är ett jobb hon har haft sedan 2016.

– Jag har haft den här tjänsten i tio år och kände att det var läge att göra något. Jag vill betona att jag inte söker mig från något, utan snarare till något. Jag tror det är bra för gruppen också. Det behövs nya ögon ibland, så man inte gör som alltid gjort bara, berättar Susanne Hafström.

Den 1 september tillträder hon som ny kommunpolis i Västervik och lämnar utredningsfrågorna bakom sig. Det beror på att Ulrika Fagerlind går vidare till att bli gruppchef för arrestverksamheten.

– De största skillnaderna är att det här blir lite mer strategiskt och handlar mer om samverkan. Det är planering och samverkan mot flera olika myndigheter, inte bara kommunen. Det är mer övergripande och är samverkan med länsstyrelsen, kommunen och skolor. Kanske en del beredskapsfrågor också.

Vill ha bred samverkan

Hon kommer även jobba med problembilden i lokalpolisområdet i stort och i Västervik i synnerhet.

– Västervik är den största kommunen i lokalpolisområdet och jag tänker ha en bred samverkan med övriga kommunpoliser.

Man hör på Susanne Hafström att hon ser fram emot sitt nya jobb.

– Ja, det gör jag absolut. Sedan söker jag mig inte från utredningsrollen. Det har varit intressant och givande att ha personalansvar och det kommer jag inte ha nu. Jag ser fram emot att bli en länk mellan myndigheterna och polisen. Det ska finnas en specifik person att vända sig till inom kommunen och man ska inte behöva leta efter tio olika. Det var andemeningen när den här tjänsten startades för tio år sedan. Tillsammansperspektivet gör området starkt och det här är en vinst för både myndigheter och kommunen.

Vad kommer du minnas mest från tiden som utredare?

– Arbetet med personalgruppen och att ha personalansvar. Att följa utredarna och målsägarna under ärendets gång. Jag har varit gruppchef för Västervik, Vimmerby och Hultsfred. Det är de kommuner jag haft personal i. Jag tänker att det här steget är ganska naturligt att ta och jag känner mig trygg i min kommande roll.

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"Trygg kommun"

Vem som ersätter Susanne Hafström är ännu oklart. I lokalpolisområdet finns det en utredningschef för Vimmerby, Hultsfred och Västervik och en annan för Oskarshamn, Högsby och Mönsterås.

– Det är under bearbetning med en ny gruppchef.

Under ganska många år har polisen tillförts mycket resurser nationellt.

– Jag har inte varit så involverad, men man kan utgå från trygghetsundersökningen och den visar att det har skett framsteg i hela lokalpolisområdet. Västervik anses som en trygg kommun.

Är det tryggare än för tio år sedan?

– Det vågar jag inte svara på, jag har inte haft den insynen. Men det är gröna siffror i Västervik helt enkelt. Sedan finns det alltid olika utmaningar med allt och vi strävar efter att bli bättre i allting, även när det gäller samverkansfrågor.