JUST NU: ANHÅLLEN VIMMERBYBO FÖRSATT PÅ FRI FOT

Den man från Vimmerby som har suttit anhållen misstänkt för två fall av misshandel, och som begärdes häktad tidigare i dag, har försatts på fri fot av Kalmar tingsrätt.

Det var i fredags eftermiddag som mannen anhölls i sin frånvaro misstänkt för två fall av misshandel, vilka ska ha skett i hans bostad den 16 maj och 12 juli och mot en och samma målsägande. I måndags morse greps och anhölls mannen, och på torsdagsmorgonen begärdes han häktad av åklagare Felicia Ullerstam.

Efter torsdagseftermiddagens häktningsförhandling meddelade dock Kalmar tingsrätt att man beslutat att omedelbart försätta mannen på fri fot. I sitt beslut skriver rätten att skälen för häktning inte uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden skulle innebär för mannen.

– Skälet till detta är belagt med sekretess, så jag kan inte kommentera det. Jag kan tyvärr inte kommentera något annat i ärendet heller, säger åklagare Felicia Ullerstam.

Är mannen fortfarande misstänkt?

– Ja det är han, och utredningen kommer nu fortsätta med olika åtgärder.