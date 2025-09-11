Kvinna anmäler granne som tog bort för mycket grenar

En kvinna i 35-årsåldern från Vimmerby anmäler en granne, som inte är angiven i anmälan, för skadegörelse.

Brottstiden är satt till den 10 september. Kvinnan gör anmälan för att hon anser att en granne har skadat målsägandes träd genom att ta bort en stor del av grenverket i trädet.

– Tydligen har grannen frågat om de fick ta bort lite grenar som hängde över på deras tomt. Målsägande sa att det var okej, men hon tycker att de har tagit för mycket av trädet, säger Håkan Karlsson vid polisen i Vimmerby.