Centern vill ta tillbaka mandat i riksdagen – ”Saknas en röst för landsbygden”

En Kalmar läns-bänk i riksdagen utan en centerpartist är unikt, men blev verklighet i valet 2022. I september siktar partiet på revansch med Ölands-politikern Emmy Ahlstedt som listetta. – Det jag oftast får höra är att vi inte ska gå för långt åt höger, säger hon.

Ända sedan enkammarriksdagen infördes 1970 har Centerpartiet haft åtminstone ett av de åtta (från 2002) mandaten som tillhör Kalmar län. Ändå fram till 2022 när C kraschade i både länet och riket. I länet samlade C 6,53 procent av rösterna – en minskning med hela 3,28 procentenheter.

Fyra år har gått och nu är det nya tag som gäller med Emmy Ahlstedt, Mörbylånga, som etta på listan, Martin Joelsson, Västervik, som tvåa och Karin Helmersson, från Nybro, som trea.

”Haft större förväntningar”

Partiets mål är såklart att återta åtminstone ett mandat.

– Målet är ett mandat men jag skickar gärna två, både ettan och tvåan på listan, säger Karin Helmersson.

– Mina barn är egentligen lite för små, men jag känner att en sån här möjlighet får man kanske bara en gång i livet, säger Emmy Ahlstedt.

Hur har ni påverkats av att vara utan mandat?

– Det har ju brustit i att vi inte har kunnat skicka upp den typen av frågor som vi normalt har gjort. Vi har ju fått gå via andra riksdagsledamöter när vi har sett frågor som är allvarliga för länet. Vi har gjort det på infrastruktursidan och i andra frågor. Jag tycker att det har saknats en röst för hela Kalmar län och för allt från infrastruktur till miljö och klimat och landsbygd. Det tycker jag märks, säger Helmersson och fortsätter:

– Infrastrukturen är ju jätteviktig och nu har vi inte haft den självklara kontakten in där och vi kan ju bara notera det som kommer. Kalmar län och särskilt norra delen av Kalmar län får en väldigt, väldigt liten tilldelning av de nationella investeringsmedlen.



Hur skulle ni recensera den länsbänk som har varit den här mandatperioden?

– Jag hade nog haft större förväntningar att man skulle jobba mer för länet. Det kan jag nog ändå säga. Jag säger det utifrån att när vi har bjudit in till möten i regionen så är det inte alltid man kommer. Man kan ju givetvis ha förhinder, men det är klart att det finns många frågor, inte minst på infrastruktursidan, där vi behöver länsbänken. Vi har ju sett ganska många landsbygdssatsningar som har helt uteblivit skulle jag säga.

Martin Joelsson:

– En annan sak är exempelvis servicecentret i Vimmerby där öppettiderna dragits ned kraftigt och kanske till och med kommer försvinna. Det kommer ha jättestor påverkan på invånarna här. Vi vill jobba med landsbygdssäkring när beslut fattas och om det påverkar negativt så måste man vidta kompensatoriska åtgärder. Det är det viktigaste perspektivet som jag vill gå in med i det här.

På riksnivå blir det många frågor om Centerns ställning i regeringsfrågan. Möter ni den diskussionen här?

– Oväntat lite skulle jag säga Det måste jag verkligen säga. Det är en och annan kritiker som kanske tycker att vi borde välja sida, men jag hade förväntningar på att det skulle vara mer frågor kring det. Det jag oftast får höra är att vi inte ska gå för långt åt höger. ”Närma er för guds skull inte SD” – det är det jag allra oftast får till mig, säger Emmy Ahlstedt.

Annons:

Vill se regeringsunderlag utan V och SD

Centerns hopp om makt ligger i en helt förändrad spelplan, troligen genom att Liberalerna åker ur.

– Det kan vara så att Centerpartiet behövs oavsett hur man ska få ihop en regering. Vi vet inte hur det kommer se ut efter det här valet. Det kan vara ett parti som lämnar riksdagen och därmed så faller Tidö. Generellt vill vi se en regering utan ytterkantspartier. Tidö har pratat mycket om landsbygd, men inte riktigt levt upp till det, menar Helmersson.

Känner ni regionalt att den frågan skadar er här?

– Nej, och det ser ju väldigt olika ut hur vi lokalt samarbetar och så. Så vi är väl ganska vana vid att det kan se lite olika ut. Men som sagt, det tydligaste medskicket vi får är nog att vi inte ska ge SD inflytande.

Vårdnadshavare ska få fast kontakt

Sakpolitiskt går Centerpartiet till val på flera ben. Här är ett urval:

Ökad framtidstro för unga.

Mer resurser till skolan.

Stärkt landsbygd.

Sänkta utsläpp.

– Vi tycker att det behövs en positiv kraft i Kalmar län. Det behövs en framtidstro och tro på sig själva för de unga. Tyvärr ser vi motsatsen idag. I Kalmar län så är det bara en fjärdedel av flickorna och en sjättedel av pojkarna som ser positivt på framtiden. Vi ser att den psykiska ohälsan ökar. Många riskerar att fastna i arbetslöshet och det här är ju inte ett individuellt problem, utan en hel generationsfråga och därför vill vi göra satsningar för att dagens unga ska få förutsättningar att bli den friskaste generationen någonsin. Det gör vi genom att satsa på skolan, vården, jobben och klimatet.

En konkret sak är att vårdnadshavare till unga ska få en fast kontakt med myndigheter kring sitt barns hälsa.

– Som regionråd träffar jag väldigt många inom primärvården som är berörda av barn och ungas hälsa. Otroligt mycket läggs på familjerna. Det är så många olika samhällskontakter som man måste hålla. Möten som man måste boka, många aktörer man måste träffa. Det finns liksom ingen samordning utan föräldrarna bränner istället ut sig och kan inte heller gå till jobbet. Vi vill att alla barn och unga som mår dåligt och söker hjälp ska få en egen fast kontakt i vården så att man slipper träffa nya människor varje gång och att man får en tydlig väg genom systemet.



Är det något ni kan införa på regional nivå?

– Det här är något som vi går till val på nationellt. Det behöver tillföras den sortens resurser för att det ska vara möjligt att göra. Bara för att förklara hur stort det här är så är det att 20 procent av alla flickorna mellan 13 och 17 år i Kalmar län har eller har haft en kontakt med BUP.

Att anställa unga ska vara skattefritt

I sin budgetmotion lade Centerpartiet en omfattande satsning på skolan.

– Allting börjar ju ändå någonstans alltid i klassrummet. Idag riskerar 20 000 elever att slås ut innan man ens kan avsluta grundskoleåren. Om vi tittar ur ett landsbygdsperspektiv så ser vi att resultaten är lägre generellt på landsbygdsnivå kontra storstadsnivå. Vi ser stora geografiska skillnader och det är problematiskt. Vi ser också att det kan hänga ihop lite med att vi har en lägre lärarbehörighet i landsbygd kontra stad. Det här är givetvis saker som vi inte kan acceptera. Vi vill bland annat lägga en miljard på att personer som idag arbetar i skolan ska kunna vidareutbilda sig och får rätt behörighet, säger Martin Joelsson.

Ett tredje konkret förslag är att ta bort arbetsgivaravgiften helt för alla under 19.

– Vi vet att fyra av fem jobb skapas i de små företagen och det här är ett sätt att sänka kostnaderna för arbetsgivaren och göra det enklare för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. I vårt län så är drygt åtta procent av de som räknas som unga arbetslösa. Det är ju en generation som hamnar utanför arbetsmarknaden och då lär det bli svårare att ta sig in. Vi vill också se ett stopp för de kompetensutvisningar och tonårsutvisningar som vi ser drabbar företag i vårt län.