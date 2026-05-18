Samtliga politiker beviljades ansvarsfrihet för 2025

Frågorna om ansvarsfrihet togs inte när årsredovisningen föredrogs vid april månads fullmäktige. I stället prövades ansvarsfriheten inom samtliga politiska organ i kväll.

Det kommunfullmäktiges ledamöter hade att ta ställning vid kvällens sammanträde var om ledamöterna i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden, överförmyndaren, hjälpmedelsnämnden och demokratiberedningen skulle beviljas ansvarsfrihet.

Likaså var frågan om ansvarsfrihet i kommunens bolag också uppe.

Det blev ingen diskussion över huvud taget och ingen av de 44 närvarande ledamöterna opponerade sig mot det. Därmed beviljades samtliga politiker ansvarsfrihet.

Mängder av politiker var förstås jäviga vid kvällens beslut. När fullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) ansågs jävig fick ålderspresidenten Peter Högberg (S) ta över klubban.

Årsredovisningen var uppe vid senaste fullmäktige och då gjorde vi en stor artikel om kommunens fjolår.