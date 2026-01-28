Ny stöld från butiken i Gullringen – tittar på samband med Vena

Ännu en stöld har anmälts från den obemannade butiken i Gullringen. Nu tittar polisen på samband med stölder från butiken i Vena.

I helgen rapporterade vår tidning om att butiken i Gullringen själva gick ut med att det skett flera stölder och bad andra kunder att hjälpa till. Detta genom att inte släppa in obehöriga i butiken bland annat.

Nu har den obemannade butiken i Gullringen anmält en stöld som ska ha skett den 15 januari. Det var runt 23-tiden som en person ska ha loggat in via sitt bank-id, plockat ned varor och sedan inte betalat innan man gått ut från butiken.

– Vi har bank-id på personen och hämtar in kameraövervakning där också, säger Hampus Haag vid polisen.

Det ska röra sig om livsmedel till ett värde av 520 kronor.

– Det är samma bank-id som är använt som förra gången. Det här blir stöld nummer tre och vi har haft en stöld i den obemannade butiken i Vena också. Nu kikar man på om det kan vara samma där också, säger Haag.