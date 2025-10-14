Öppnandet av Gullringens nya matbutik skjuts fram

Det blir ingen öppning av MatRingen i Gullringen nu på lördag på grund av att en leverans kopplat till betalningssystemet har blivit försenad. Foto: Privat

Den nya, obemannade matbutiken i Gullringen skulle slå upp portarna nu på lördag. Nu meddelar ägarna att öppnandet av butiken skjuts fram. – Vi har stött på några oförutsedda sista minuten-utmaningar som gör att vi inte kan öppna butiken som vi önskar den 18 oktober, säger Andreas Rolf.

Andreas Rolf och Marie Sköld öppnar en obemannad livsmedelsbutik i Gullringen. Öppningsdatumet var satt till lördagen den 18 oktober.

Nu meddelar paret att premiären av butiken, som går under namnet MatRingen i Gullringen, skjuts upp från det planerande datumet.

– Det är en leverans som har blivit försenad. Vi fick i går eftermiddag till oss att den person som skulle ha kommit i slutet av veckan kommer vid ett senare tillfälle. Det blir svårt att ta betalt av kunderna och då väntar vi med att beställa varorna också, säger Andreas Rolf.

Är det systemet för att ta betalt som strular?

– Ja, precis. Det stämmer. Det är lite tråkigt när man försöker öppna butiken så fort som möjligt. Vi tycker att Gullringsborna har väntat tillräckligt länge.

När hoppas ni kunna öppna butiken?

– Vi har en förhoppning om att vi kan göra det lördagen därpå. Vi vill öppna så fort som möjligt och återkommer med datum när vi vet exakt ifall vi kan öppna något tidigare. Det hänger på när betalningssystemet installeras och blir klart. Vi fick inget exakt datum för det så därför vågar jag inte ge ett exakt datum för öppningen.

Öppet hus istället för öppning

Det blir istället öppet hus nu på lördag. Kunderna får chansen till en tjuvtitt på de nyrenoverade och uppfräschade lokalerna.

– Vi hade siktat in oss på att öppna butiken på lördag, men vi har sagt att vi istället satsar på öppet hus. De som vill komma och träffa oss och se hur det går i butiken är välkomna. Vi bjuder på fika och man kan komma in, se lokalerna och prata med oss. Vi vill gärna veta vad kunderna vill ha på hyllorna innan vi beställer varorna. Man kan även få reda på hur det fungerar med ett obemannat system och hur vi har tänkt oss med hemkörning i framtiden.

Inga varor har i dagsläget levererats till butiken.

– Vi skulle sitta ner och lägga beställningen i går eftermiddag/kväll för att få det till butiken nu på torsdag. När vi såg mejlet om föreningen tog vi beslutet att stoppa beställningen helt och hållet.