Öppningsdatum klart för nya butiken i Gullringen: ”Tagit mycket längre tid"

Efter en ordentlig renovering och uppfräschning står det nu klart att MatRingen i Gullringen har öppningspremiär lördagen den 18 oktober. Foto: Privat

Andreas Rolf och Marie Sköld öppnar en obemannad livsmedelsbutik i Gullringen. Öppningsdatumet för butiken är nu satt till lördagen den 18 oktober.

Gullringsbon Mattias Sandh drev livsmedelsbutiken i Gullringen i flera år och bestämde sig för att kasta in i handduken och lägga ut fastigheten till försäljning i våras.

I somras berättade vår tidning om att det blir en helt annan lösning.

Mattias Sandh kommer fortsatt äga lokalen och paret Andreas Rolf och Marie Sköld kliver in och startar en helt ny butik som ingår i konceptet 24Food och kommer vara både bemannad och obemannad.

Öppningsdatum klart

På lördagskvällen meddelade Andreas Rolf och Marie Sköld att det blir öppningspremiär för butiken lördagen den 18 oktober.

– Det är fortfarande rätt mycket kvar att göra, men nu har vi äntligen kommit så långt att vi har bestämt oss för ett öppningsdatum. Det har tagit mycket längre tid än vad vi trodde, men vi ville att det skulle bli en ordentlig nystart, säger Andreas Rolf.

Efter en ordentlig renovering och uppfräschning känner de sig redo för att öppna upp butiken om mindre än två veckor.

Vad har tagit mest tid?

– Det har varit väldigt mycket med renoveringen och att få grejer till butiken. Vi trodde i alla fall att det skulle gå mycket fortare än vad det har gjort. Det är första gången vi gör en sådan här grej och vi har hållit på sedan i somras, säger Andreas Rolf.

"Positiv respons"

Det som just nu återstår är butiksinredningen och fylla alla hyllor med varor.

– Det kommer verkligen kännas nytt och fräscht då ytlagret är nytt och möblerna nya. Vi använder hela butiksytan som användes tidigare plus att vi har täppt igen så man inte kommer ut till lagret.

Hur är känslan nu när öppningen närmar sig?

– Det är väldigt spännande och roligt. Vi har fått väldigt mycket positiv respons av de som bor i samhället.

Andreas Rolf berättar att det blir en kombibemannad butik.

– Vi kommer ha bemannat på vissa förmiddagar och troligtvis någon kväll i veckan och sedan är butiken obemannad all resterande tid. Butiken kommer vara öppen alla timmar på dygnet.

Här är matbutikens namn

Andreas och Marie kommer lägga stor vikt vid utkörning av varor till kunder.

– Med tanke på att butiken oftast är obemannad kommer vi lägga tid på utkörning till kund. Vi håller på och skapar en E-handel, men den är inte färdig förrän om någon månad. Innan den är igång kommer det fungera att göra beställningar över mejl eller telefon.

Namnet på butiken är MatRingen i Gullringen.

– Jag tycker att det blev väldigt bra. Första namnet vi hade var Alla tiders lanthandel, men det blev inte godkänt som aktiebolagsnamn. Vi satt och spånade när pappa till en av ägarna gick förbi och sa att den borde heta MatRingen ifall den ligger i Gullringen. Det fastnade direkt och vi bestämde oss för att butiken ska heta MatRingen då vi först hade tänkt att butiken skulle heta Alla tiders lanthandel.