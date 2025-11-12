Då görs nytt försök att öppna Gullringens nya matbutik

MatRingen i Gullringen har smygpremiär nu på söndag och officiell premiär lördagen därpå. Foto: Privat

Den nya, obemannade matbutiken i Gullringen skulle ha öppnat i mitten av oktober. Nu, en månad senare, planeras det först för en smygpremiär på söndag och sedan för en officiell premiär lördagen därpå.

Andreas Rolf och Marie Sköld satsar på en obemannad livsmedelsbutik i Gullringen. Tanken var att butiken skulle öppna lördagen den 18 oktober, men de tvingades skjuta på framtiden på grund av att en leverans kopplat till betalningssystemet var försenad.

En knapp månad har gått och nu meddelar MatRingens ägare att det är dags för smygpremiär nu på lördag.

– Vi valde att ta en smygpremiär för att betalsystem och allting har börjat fungera, men vi hinner inte få upp alla varor på hyllorna till på söndag. När det är sån efterfrågan i samhället tänker vi att vi kör en smygpremiär så fort vi får upp varor på hyllorna, säger Andreas Rolf.

Officiell premiär helgen därpå

Den stora invigningen sker helgen därpå, närmare bestämt lördagen den 22 november.

– Tanken är att köra en ordentlig premiär lördagen den 22 november när det är vintermarknad i Gullringen. Då är alla varor på plats och då kommer det vara full fart. Vi känner att vi vill köra en riktig premiär när hela butiken är i ordning och det står varor på varenda hylla, säger Andreas Rolf.

Den första stora varuleveransen är på ingång.

– Vi får in en massa varor nu på torsdag och fredag så det blir att jobba väldigt mycket torsdag, fredag och lördag för att få upp och prismärka allt till smygpremiären på söndag. Under nästa vecka kommer det komma varor lite pö om pö.

MatRingens ägare ser fram emot kommande två helgers premiärer.

– Det har varit fram och tillbaka och det är en riktigt härlig känsla att vi är i hamn nu.

Från och med nu på söndag kommer det gå att handla i butiken obemannat. Efter den officiella premiären kommer MatRingen börja med bemannade öppettider, två förmiddagar och en kväll, och övrig tid är butiken öppen och obemannad.

– Vi utgår från att butiken är bemannad två förmiddagar och en kväll i veckan och får därifrån se om det behöver utökas.