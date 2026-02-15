Var rädd och bar kniv i Vimmerby – halvårs fängelse för Hultsfredsbo

En berusad man i 25-årsåldern från Hultsfred bar kniv i Vimmerby. Detta eftersom han var rädd. Nu väntar ett halvår i fängelse för honom.

Mannen, som är välkänd av rättsväsendet, har själv berättat att han vid tillfället var berusad och hade med sig kniven för att han var rädd. Han har sagt att han möjligen skulle ta fram den om han blev hotad.

Just då, kring lucia förra året, hade mannen precis släppts ur häktet och hade nyligen blivit misshandlad.

Det var på Järnvägsallén i Vimmerby som mannen blev stoppad och åklagaren åtalade honom för grovt brott mot knivlagen. Mannen har alltså erkänt gärningen, men själv ansett att det är att rubricera som brott av normalgraden.

"NN har haft kniven på allmän plats. Innehavet av kniven har inte varit befogat. Brottet bör bedömas som grovt eftersom NN bar kniven lättillgängligt i försvarssyfte samtidigt som han var påtagligt berusad. Kniven kunde därför befaras komma till brottslig användning", skriver tingsrätten.

Ett halvår i fängelse

Mannen i 25-årsåldern, som bor i Hultsfred, förekommer under 19 avsnitt i belastningsregistret. Så sent som i november förra året dömdes han för medhjälp till utpressning och straffet blev tre månaders fängelse. Han frigavs villkorligt några dagar före den här händelsen och hade då 27 dagar kvar på sitt straff.

Någon annan påföljd än fängelse kan därför inte bli aktuell nu. Han döms till ett halvårs fängelse nu och den villkorligt medgivna friheten ska förverkas.