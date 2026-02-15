Ljög när han ansökte om svenskt medborgarskap – nu döms han

En ung man i norra länet ansökte om svenskt medborgarskap. På heder och samvete försäkrade han att han tidigare inte var dömd för något brott. Tingsrätten menar dock att det var en lögn och nu döms mannen.

Det var den 9 mars i fjol som mannen skickade in sin ansökan om svenskt medborgarskap till Migrationsverket. På frågorna om han har begått brott i Sverige eller i utlandet svarade han nej, vilket han intygade på heder och samvete.

Men när myndigheten dubbelkollade detta visade det sig inte alls stämma. I själva verket förekommer den unge mannen, som är i övre tonåren, under fyra avsnitt i belastningsregistret. Bland annat är han tidigare dömd för både misshandel och övergrepp i rättssak.

Förnekat brott

Den tilltalade mannen har förnekat brott. Han har förklarat sitt misstag med att han ”tänkte att han var dömd och avtjänat sina straff varför han inte tänkte på att han skulle svarat ja på frågorna”.

Kalmar tingsrätt menar å sin sida att mannen de facto aktivt har svarat nej på samtliga frågor och sedan signerat med sitt bank-id. Han har dessutom fått frågorna översatta av en närstående, konstaterar rätten. I och med att ansökan dessutom gjordes bara ett par dagar efter att han senast dömdes menar tingsrätten att hans förklaring inte är trovärdig och finner honom skyldig till osann försäkran.

Dock slipper mannen ytterligare påföljd då tingsrätten anser att tidigare utdömd påföljd (ungdomsvård) ska avse även den nya brottsligheten. Däremot ska han betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.