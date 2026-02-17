LÄNET: Lärarvikarie våldtog elev – döms till fängelse och utvisning

En lärarvikarie döms för att ha våldtagit en elev under 15 år på en skola i länet. Bilden är ett montage. Foto: Mostphotos

En lärarvikarie på en skola i Oskarshamns kommun våldtog en elev i ett grupprum på skolan. Nu döms mannen mot sitt nekande till fängelse och utvisning.

Mannen, som är i 25-årsåldern, jobbade som lärarvikarie på en skola i Oskarshamns kommun från september 2023 till februari 2024.

Under den här tiden vikarierade han i flera olika ämnen. Han kom i kontakt med en elev, som var under 15 år gammal, på skolan i samband med detta och eleven ska ha frågat om han kunde få lärarvikariens Instagram. När han hade gått med på det frågade hon också om hon kunde få hans Snapchat.

Under september frågade hon lärarvikarien om han kunde köpa ut cigaretter till henne. Han svarade att han kunde göra det och han fick då betalt i kontanter.

Cirka två veckor senare frågade hon på nytt efter cigaretter och han löste det även den här gången. När hon frågade för tredje gången svarade han att han ville ha något annat än pengar som betalning.

Behandlade eleverna som sina vänner

Eleven frågade då om han ville ha en "avsugning till exempel". Han svarade ja på detta och de bestämde att de skulle träffas i ett litet rum i skolan. Den unga flickan hade med sig pengar och ville hellre betala kontant, men det gick lärarvikarien inte med på.

Senare skickade även en annan elev, som tjejen berättat om detta för, och frågade efter cigaretter. Han köpte även denna gång.

Enligt mannen, som nekat till brott hela vägen, behandlade han eleverna som sina vänner och hade kontakt med flera av dem på sociala medier. Han fick flera gånger frågan om att köpa cigaretter och energidrycker, men säger att han sa nej varje gång eller skämtade bort det.

När han fick en swish av en högstadieeleverna trodde han att han skulle köpa cigaretter till två elever, blev orolig och blockerade därför båda, har han berättat.

Stärker trovärdigheten

Rektorn fick sedan information från en lärare på skolan om att två elever haft kontakt med vikarien på sociala medier. Läraren berättade att vikarien skule ha önskat betalt genom sexuella tjänster. Rektorn tog sedan kontakt med sin chef och bestämde att lärarvikarien behövde sluta på skolan.

Bland bevisningen finns konversationer mellan lärarvikarien och eleven. Där framgår det att han skrivit och frågat vad han får ut av det och även skrivit saker om sin penis.

Tingsrätten anser att eleven lämnat en sammanhängande berättelse om vad som inträffat vid det aktuella tillfället. Att hon berättat om det som skett för en sin vän och även för skolans rektor stärker berättelsens trovärdighet, menar rätten.

Flickans beskrivning av rummet där den åtalade gärningen ska ha skett stämmer också väl överens med hur det ser ut i rummet, vilket rätten också anser är en viktig omständigheter.

Fängelse och utvisning

Lärarvikarien döms nu till tre års fängelse för våldtäkt mot barn. Han ska betala skadestånd till eleven med 265 000 kronor för kränkning och psykiskt lidande.

Efter avtjänat straff ska mannen också utvisas från Sverige. Vid allvarliga sexualbrott krävs starka skäl i motsatt riktning för att utvisning inte ska ske. Han förbjuds också att återvända hit.